我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

調查：若中侵台 73%美國人支持承認台灣獨立

執政黨議員離場杯葛 尹錫悅彈劾案闖關失敗

台戒嚴38年 賴清德：歷史錯誤可原諒 錯誤的歷史不能忘

記者張博瑞／台北即時報導
政治受難者陳顯宗（左二）今分享自己於綠島被關押的往事，強調自由民主得來不易。記者黃義書／攝影
政治受難者陳顯宗（左二）今分享自己於綠島被關押的往事，強調自由民主得來不易。記者黃義書／攝影

適逢世界人權日前夕，台灣文化部國家人權博物館舉行「2024世界人權日」典禮，為強調人權的得來不易，典禮邀請白色恐怖時期受難者一同參與。台總統賴清德昨結束南太平洋友邦出訪，今也出席向政治受難者致敬。賴清德在致詞時說，台灣曾經歷38年的戒嚴時期，經濟、社會、法治，以人權都受到很大的傷害，「歷史的錯誤可以原諒，錯誤的歷史不能忘。」

「2024世界人權日」典禮今天在白色恐怖景美紀念園區白鴿廣場舉行，賴清德、文化部長李遠出席向出席的120名政治受難者及其家屬致上敬意，並由李遠頒發歷史史料、文物的捐贈者頒發感謝狀。

會前，媒體關心立法委員鄭天財稱「戒嚴是為了保護台灣」，賴清德並未正面回覆、快步走入典禮會場。不過，他在致詞時說，在場的受難者及家屬都是歷史的見證者，更提醒了我們，錯誤的歷史不能再犯，政府會以最謙卑的態度面對，他也要以最誠懇的心情，向所有為台灣人權理念付出生命和青春的前輩致上最高的敬意。

賴清德說，戒嚴38年對台灣造成的傷害，甚至也影響到現今的社會，因此轉型正義是重要的政策，以勇敢的態度面對過去黑暗的歷史，持續挖掘歷史的真相，還給受難者及家屬公道，更警惕我們不該讓錯誤的歷史重演。唯有知道真相，台灣不分族群的社會才能展開有意義的對話，因而重建社會、團結台灣。

李遠表示，台灣能有今日的民主自由，都是因為在場、不在場的很多前輩忍受很長一段的威權統治所受的迫害、犧牲而換來的，而文化部的責任就是盡快將歷史真相告訴全台灣的人。除了積極收集受難者過去所發生過的圖像記錄、口述歷史，更要與時間賽跑，讓這些故事永遠留存。

李遠也說，近日有許多導演、作家都以白色恐怖時期作為創作的題材，例如導演鐘孟宏的新作《餘燼》，及導演陳玉勳的作品《大濛》，也將於明年3月上映。希望透過藝術創作者的覺醒，讓後代也能以不同的方式理解台灣人曾經的苦難。

97歲的白色恐怖受難者陳顯宗今也分享自己被關押的往事，他提到自己在1950年遭逮捕後被判刑12年，就被關押至綠島新生訓導處，那段經歷雖然痛苦，但也與難友建立深厚情誼，他更透過自己的木工技術在綠島山頭水源處架設引水道，讓難友無需再上山挑水，此舉在1962年獲新生訓導處頒贈獎狀。

陳顯宗說，自己始終珍藏著這些過往的物件，希望透過這些具體的物證，讓更多民眾了解歷史，看見白色恐怖時期受難者的生命故事，珍惜今天得來不易的自由民主。

台總統賴清德（前排左）面對記者關心立法委員鄭天財稱「戒嚴是為了保護台灣」未正面回...
台總統賴清德（前排左）面對記者關心立法委員鄭天財稱「戒嚴是為了保護台灣」未正面回覆、快步走入典禮會場。記者黃義書／攝影
賴清德總統出席「 國家人權博物館2024年世界人權日典禮」，致詞時表示，歷史的錯...
賴清德總統出席「 國家人權博物館2024年世界人權日典禮」，致詞時表示，歷史的錯誤可以原諒，但錯誤的歷史不能忘。記者黃義書／攝影

賴清德 戒嚴 博物館

上一則

北市診所做電波拉皮 女打麻醉意識不清⋯送醫亡

延伸閱讀

賴清德：戒嚴38年對台灣造成傷害 錯誤歷史不能忘

賴清德：戒嚴38年對台灣造成傷害 錯誤歷史不能忘
陸傳軍演 賴清德訪友邦返台喊話「舉拳頭不如張開雙手」

陸傳軍演 賴清德訪友邦返台喊話「舉拳頭不如張開雙手」
立院全武行…抓臉、扯衣 藍委酸綠：為戒嚴練兵

立院全武行…抓臉、扯衣 藍委酸綠：為戒嚴練兵
賴清德結束行程返台 陸31機艦擾台 美艦現身南海

賴清德結束行程返台 陸31機艦擾台 美艦現身南海

熱門新聞

長輩中午到樂活園地共餐，如有人異常缺席，協會成員都會注意到並聯繫。圖／臻佶祥社會服務協會提供

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

2024-11-30 12:45
圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

2024-12-06 19:23
網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
桃園邱姓商人猝逝導致妻母互告，判決結果出爐，邱妻刑事部分被判3月徒刑，民事部分，法官則要邱妻先還273餘萬，婆婆再將該付、該給的273萬元給媳婦。示意圖，非文中當事人。(本報系資料照)

兒死隔天媳婦領走遺產逾15萬美元 婆媳互控結果出爐

2024-12-01 14:06
「飛躍羚羊」紀政在宜蘭縣偏鄉小道迷路，不慎把車開到宜蘭河新城橋河堤，「車頭懸空」搖搖欲墜。(圖／警方提供)

台「飛躍羚羊」紀政迷路出車禍 要去苗栗竟開到宜蘭

2024-12-03 04:30

超人氣

更多 >
4生肖年底前財運開花 鼠得長官認可要升官、他事業迎新高峰

4生肖年底前財運開花 鼠得長官認可要升官、他事業迎新高峰
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回
肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程
紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控

紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控
獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力