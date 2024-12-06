蔡其昌：傅崐萁胡亂飆罵 連韓國瑜都勸他「不要這樣」

台立法院今天進行院會，藍綠立委為了「選罷法」修法，大打出手。記者蔡晉宇／攝影

台立法院今天進行院會，藍綠立委為了「選罷法」修法，大打出手。民進黨 立委蔡其昌表示，還原當下在主席台後方休息室情況，國民黨 立院黨團總召傅崐萁一路爆粗口飆罵，對象包括議事人員與民進黨立委「全世界ＸＸ丟臉」。

蔡其昌說，當時他在和立法院秘書長周萬來討論議事程序，傅崐萁突然咆哮起來，連立法院長韓國瑜 都拉著傅說，「蔡委員很理性，不要這樣」。

在議事停擺後，朝野進行商議，傅崐萁與民進黨立院黨團幹事長吳思瑤起口角，傅崐萁批評，全世界國會沒有這麼丟臉的，為什麼國會不能開會？「你什麼態度啊，下流，讓全部人不能開會，搞什麼東西，全世界ＸＸ丟臉，為什麼不能開會」。綠委蔡其昌在一旁和立法院秘書長周萬來討論也被波及，傅崐萁不斷飆罵，「你什麼態度啊」，韓國瑜夾在中間不斷勸說冷靜，可惜效果不好。

傅崐萁持續念念有詞，吳思瑤質疑，傅崐萁到底大聲什麼？傅崐萁此時也飆罵議事人員，批評議事人員「搞什麼東西，叫你關後門又不關，不知道保護議長嗎？民進黨偷偷摸摸進來、見不得人，當小偷，只有民進黨會幹這種事情」。

對於整起經過，蔡其昌表示，不是愛咆哮就是老大，看到新聞與網路上很多人分享他無故被傅崐萁咆哮的畫面，大家對我的關心，都收到了。其實這過程有點莫名其妙，所以想把傅崐萁現場說的那句「下流」還給他。