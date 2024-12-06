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預知是否會失智 專家：這3件事最關鍵

1日2戰國台辦 陸委會：企圖抹去中華民國不會得逞

記者陳政錄／台北即時報導
就總統賴清德出訪、陸生團「中國台北隊」風波，大陸國台辦今天分兩次發布發言人答記者問，我陸委會也在深夜分兩次進行回應。圖為陸委會副主委兼發言人梁文傑。記者陳政錄／攝影
就總統賴清德出訪、陸生團「中國台北隊」風波，大陸國台辦今天分兩次發布發言人答記者問，我陸委會也在深夜分兩次進行回應。圖為陸委會副主委兼發言人梁文傑。記者陳政錄／攝影

就總統賴清德出訪過境美國夏威夷、關島，和近日陸生團「中國台北隊」風波延燒，大陸國台辦6日兩度表態，我陸委會也於深夜分兩次做出回應，認為陸方試圖干涉我方內政，抹去中華民國的存在，這些企圖不會得逞，政府必將持續追求中華民國的存在與繁榮。

總統賴清德進行上任後首次元首外交，出訪南太平洋友邦，同時過境美國夏威夷與關島，今結束出訪返台，大陸國台辦發言人朱鳳蓮6日下午表示，「絕不為『台獨』分裂活動留下任何空間，堅決挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂行徑，維護國家主權和領土完整」。

陸委會深夜回應說，賴清德總統出訪我國邦交國，不容中共說三道四，不管中共如何恐嚇威脅，政府必將持續追求中華民國的存在與繁榮。

另，針對復旦大學陸生於參訪台中洲際棒球場時說出致賀「中國台北隊」引起爭議，陸委會將對陸生團邀請單位馬英九基金會進行審查，朱鳳蓮6日晚間也做出大陸官方的首次表態，強調「『中國台北隊』的用語沒有任何問題」，批評民進黨進行「網路霸凌」，稱大陸和台灣「同屬一個中國的事實」從未改變。

對此，陸委會深夜再次發表回應，表示陸方試圖干涉我方內政，抹去中華民國的存在，司馬昭之心人盡皆知。話說越多，只會越曝露其意圖。這些企圖不會得逞。

中華民國 賴清德 夏威夷

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