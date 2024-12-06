上任首次出訪結束返台 賴清德：這次出訪有3個收穫

台灣總統賴清德（右二）11月30日率團出訪友邦國家，是上任後首次出訪，這次「繁榮南島．智慧永續」出訪前往馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家，今天晚間返抵國門並發表談話。記者季相儒／攝影

台灣總統賴清德 11月30日率團出訪友邦國家，是上任後首次出訪，這次「繁榮南島．智慧永續」出訪前往馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家，今天傍晚返抵台灣並發表談話。

賴清德表示這次出訪已圓滿達成，再一次向美國政府表達感謝，感謝美國秉持安全、尊嚴、舒適、便利的原則提供協助，讓此次的採訪不僅僅可以順利成行，也能夠圓滿達成。

賴清德說這次出訪有幾項收穫，第一項是深化與友邦的情誼，在馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國以及帛琉共和國，都受到友邦人民的熱烈歡迎，台灣和這3個國家共享南島語族文化，在參訪時他深刻感受到他們就像是一家人一般。

賴清德指出第二項收穫是台灣開啟了價值外交的新時代，這些邦交 國勇敢的抵抗了極權主義的威脅利誘，也堅定的支持民主的普世價值，這也是這3個邦交國堅定不移跟台灣站在一起非常重要的原因。

賴清德說第三項收護是凝聚了海外挺台灣的力量，感謝所有的海外僑胞團結在一起，為台灣喝采、加油，繼續為台灣貢獻心力，這份心意讓他很感動，也為僑胞的表現感到驕傲。

賴清德表示特別感謝馬紹爾群島共和國總統海妮、吐瓦魯國總理戴斐立，以及帛琉共和國總統惠恕仁熱情接待、堅定的支持台灣，未來台灣會持續用民主、自由、人權的普世價值，跟世界民主的陣營進一步的進行外交工程，不僅僅促進雙贏、創造彼此的繁榮發展，也可以共同抵禦極權主義的擴張。