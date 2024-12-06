我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

「該與丈夫吻別了嗎？」 無證移民為遣返做最壞打算

上任首次出訪結束返台 賴清德：這次出訪有3個收穫

記者季相儒／桃園機場即時報導
台灣總統賴清德（右二）11月30日率團出訪友邦國家，是上任後首次出訪，這次「繁榮南島．智慧永續」出訪前往馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家，今天晚間返抵國門並發表談話。記者季相儒／攝影
台灣總統賴清德（右二）11月30日率團出訪友邦國家，是上任後首次出訪，這次「繁榮南島．智慧永續」出訪前往馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家，今天晚間返抵國門並發表談話。記者季相儒／攝影

台灣總統賴清德11月30日率團出訪友邦國家，是上任後首次出訪，這次「繁榮南島．智慧永續」出訪前往馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家，今天傍晚返抵台灣並發表談話。

賴清德表示這次出訪已圓滿達成，再一次向美國政府表達感謝，感謝美國秉持安全、尊嚴、舒適、便利的原則提供協助，讓此次的採訪不僅僅可以順利成行，也能夠圓滿達成。

賴清德說這次出訪有幾項收穫，第一項是深化與友邦的情誼，在馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國以及帛琉共和國，都受到友邦人民的熱烈歡迎，台灣和這3個國家共享南島語族文化，在參訪時他深刻感受到他們就像是一家人一般。

賴清德指出第二項收穫是台灣開啟了價值外交的新時代，這些邦交國勇敢的抵抗了極權主義的威脅利誘，也堅定的支持民主的普世價值，這也是這3個邦交國堅定不移跟台灣站在一起非常重要的原因。

賴清德說第三項收護是凝聚了海外挺台灣的力量，感謝所有的海外僑胞團結在一起，為台灣喝采、加油，繼續為台灣貢獻心力，這份心意讓他很感動，也為僑胞的表現感到驕傲。

賴清德表示特別感謝馬紹爾群島共和國總統海妮、吐瓦魯國總理戴斐立，以及帛琉共和國總統惠恕仁熱情接待、堅定的支持台灣，未來台灣會持續用民主、自由、人權的普世價值，跟世界民主的陣營進一步的進行外交工程，不僅僅促進雙贏、創造彼此的繁榮發展，也可以共同抵禦極權主義的擴張。

賴清德最後強調「德不孤，必有鄰」，台灣只要堅定的捍衛、深化民主，以民主的普世價值，在世界上跟各個國家交往，一定可以得到更多的支持，不僅僅可以守護台灣，也可以維護區域的和平穩定。

台灣總統賴清德（右一）率團出訪友邦國家，這次「繁榮南島．智慧永續」出訪前往馬紹爾...
台灣總統賴清德（右一）率團出訪友邦國家，這次「繁榮南島．智慧永續」出訪前往馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家，今天晚間返抵國門。記者季相儒／攝影

賴清德 邦交

上一則

關島總督官邸奏中華民國國歌 學者：外交突破 華府應知情

延伸閱讀

關島總督官邸奏中華民國國歌 學者：外交突破 華府應知情

關島總督官邸奏中華民國國歌 學者：外交突破 華府應知情
賴清德過境關島首訪議會 總督官邸奏中華民國國歌

賴清德過境關島首訪議會 總督官邸奏中華民國國歌
賴未訪巴拉圭 陸先挖牆角 藍：北京大動作送訊息給台灣

賴未訪巴拉圭 陸先挖牆角 藍：北京大動作送訊息給台灣
傳解放軍周末軍演 賴清德籲：中國舉起拳頭 不如張開雙手

傳解放軍周末軍演 賴清德籲：中國舉起拳頭 不如張開雙手

熱門新聞

長輩中午到樂活園地共餐，如有人異常缺席，協會成員都會注意到並聯繫。圖／臻佶祥社會服務協會提供

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

2024-11-30 12:45
網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
國民黨前主席吳伯雄、夫人戴美玉今晚舉辦鑽石婚宴，活動進行到高潮，在出席國民黨縣市首長見證下，吳伯雄（左四）親吻夫人戴美玉（右四）。記者林俊良／攝影

憶「30秒娶回美玉」吳伯雄慶鑽石婚 捐4000萬回饋社會

2024-11-29 15:32
桃園邱姓商人猝逝導致妻母互告，判決結果出爐，邱妻刑事部分被判3月徒刑，民事部分，法官則要邱妻先還273餘萬，婆婆再將該付、該給的273萬元給媳婦。示意圖，非文中當事人。(本報系資料照)

兒死隔天媳婦領走遺產逾15萬美元 婆媳互控結果出爐

2024-12-01 14:06
資深媒體人周玉蔻。聯合報系資料照

周玉蔻被判刑還想出國 遭限制出境在機場被攔下

2024-11-29 14:50

超人氣

更多 >
殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅

殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅
北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除

北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除
湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情
節氣大雪怎麼補？中醫師：多吃這類蔬果 為春天準備

節氣大雪怎麼補？中醫師：多吃這類蔬果 為春天準備
這些常吃食物不能重新加熱食用 恐滋生致命細菌

這些常吃食物不能重新加熱食用 恐滋生致命細菌