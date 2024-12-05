新光小公主吳欣盈被檢調約談 作證柯文哲政治獻金案

台北地檢署5日首度以證人身分約談柯文哲前副手吳欣盈（中）到案說明，釐清民眾黨政治獻金細節，吳欣盈步出北檢時，有隨扈層層保護。（記者曾原信／攝影）

台北地檢署偵辦京華城案及政治獻金案，昨首度以證人身分，約談民眾黨主席柯文哲 競選總統副手搭檔、「新光小公主」吳欣盈到案說明，釐清民眾黨政治獻金金流，訊後請回。吳欣盈表示，作證過程非常順利，偵查不公開，感謝大家關心。台灣民眾黨對此表示，吳欣盈配合調查作證，善盡公民義務，民眾黨予以尊重。

調查指出，民眾黨政治獻金會計報告書送監察院查核出包，引爆一連串假帳及威京集團行賄風暴，調查局昨天約談吳欣盈的重點，聚焦於吳欣盈是否為政治獻金申報決策核心？是否知情誰作假帳？結餘款如何使用？會計師端木正如何調節帳目？木可公關公司由誰實際掌控？

吳欣盈對相關問題均供稱，她只是搭檔柯文哲參選副總統，有關政治獻金申報等細節，她從沒過問，也不知情。

柯文哲去年競選總統時表示，沒拿過吳欣盈家族一毛錢，事後被爆出吳家人、吳欣盈於2022年遞補立委前曾捐款給民眾黨24萬4800元；媒體也報導吳欣盈母親擔任負責人的企業，2019年起捐贈民眾黨政治獻金共144萬元。

檢方追查，柯文哲競選經費透過多筆「授權金」轉入木可公關公司，金額1300萬元，而木可董事長李文娟為時任柯文哲競選辦公室財務長李文宗的胞妹，懷疑木可販售「KP」聯名商品等金流，涉虛報項目挪用、侵占政治獻金。

據了解，北機站為追查威京集團主席沈慶京是否透過政治獻金行賄民眾黨正副總統、立委與市議員參選人，已將調查範圍擴大至上屆九合一大選，清查所有人政治獻金專戶。至於吳欣孟曾曾於2022年遞補立委前，捐款給民眾黨24萬4800元、吳欣盈母親擔旗下企業捐贈政治獻金144萬元，這部分沒有問題。