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陸生團發言風波 陸委會擬祭處分：最重5年

記者陳宥菘、林縉明、鄭媁／台北即時報導
昨天在前往新竹清華大學梅園的路上，北京清華的學生彭弋航（右一）看到有人舉著她的看板害羞地笑了。記者季相儒／攝影
昨天在前往新竹清華大學梅園的路上，北京清華的學生彭弋航（右一）看到有人舉著她的看板害羞地笑了。記者季相儒／攝影

馬英九基金會邀請的陸生團，因其中一名陸生祝賀「中國台北」奪冠引發的風波持續延燒。陸委會主委邱垂正4日在立法院內政委員會備詢表示，待陸生團回去後，將邀集相關主管機關就行政程序進一步處分。邱垂正稱，依法可禁止主辦單位六個月至五年內不得再邀請陸籍人士來台交流。

立法院內政委員會昨日邀請邱垂正列席報告業務概況，及審查一一四年度陸委會預算案，並備質詢。但陸生祝賀「中國台北」，卻成為朝野立委質詢焦點。

邱垂正表示，這次陸生團到台灣來，有陸生講了傷害台灣人民情感、矮化台灣的言論，這涉及違反大陸人士來台許可辦法，馬英九基金會也沒有確實遵守書面切結內容，待陸生團回去後，將邀集相關主管機關，依照既有的機制進一步做行政方面的處分。

若進一步審認確定違法，可能作出怎樣程度的處分？邱垂正指出，對於邀請單位，按現行許可辦法，依個案情節輕重，可裁處書面警示，或六個月至五年內不得再邀請來台交流。對違反相關規定的陸籍人士，政府會註記其身分，以後遇案嚴審。按照情節輕重，可能一至五年內無法來台。

國民黨立委質疑，「中國台北」是陸生的慣用語，而面對媒體主動提問，「一位大學生站在她的國家的角度來看這件事，不曉得不妥在哪裡？」

邱垂正回應，政府對其他大陸訪團都要求「三不一低調」，其中包含不能對外接受媒體採訪，但馬英九基金會希望安排媒體採訪，經過協調會後才放行，陸委會也有告誡有哪些話會引起台灣社會內部的對立。當前事態如此發展，這樣的交流並不正常、健康。

邱垂正並指，活動前，馬英九基金會提供的切結書明確「不對外談論跟活動無關的政治性言論與宣傳」，馬英九基金會卻不斷違法，引發不同立場衝突，政府將會對本案「好好地依法處理」。

受此事件影響，陸生團昨日到新竹清華大學參訪交流時，場外引發兩派人馬互嗆「台灣獨立」、「中國統一」，場面一度騷亂。對於陸委會揚言祭出行政處分，馬英九基金會執行長蕭旭岑強調，陸生團未違反任何條款，陸委會的處分就是要斷絕兩岸一切交流，民進黨政府要走回戒嚴的老路了嗎？

蕭旭岑說，該名女同學沒有惡意，也沒有發表政治性言論，還是被媒體訪問，不是主動說的。日前他拜託抗議學生不要干擾媒體採訪，這樣才是民主，他們答應了，之後又誠懇地希望與抗議學生對話，他們卻跑了。

馬英九 預算 國民黨

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