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生前盼尊嚴死⋯瓊瑤離世 安寧學會籲民眾多用資源

記者林琮恩／台北即時報導
知名作家瓊瑤（本名陳喆）今下午1時22分傳出在淡水區住家輕生，圖為瓊瑤2022年出席「瓊瑤故事館拼圖展」開幕記者會。本報資料照片
知名作家瓊瑤（本名陳喆）今下午1時22分傳出在淡水區住家輕生，圖為瓊瑤2022年出席「瓊瑤故事館拼圖展」開幕記者會。本報資料照片

知名作家瓊瑤今天下午1時22分傳出在新北市淡水區住家輕生過世，享壽86歲。她生前在臉書留下貼文，提到人老了，勢必經歷痛苦臥床過程，自己不希望那樣死亡，因此選擇「翩然歸去」。安寧緩和醫學會對此表達遺憾，理事長程邵儀說，尊嚴死不包括自殺，呼籲民眾若被診斷不治之症，或有衰老症狀，可盡快尋求安寧緩和資源。

瓊瑤寫道，上蒼對生命過程，設計得不是很好，人老了都要經過一段很痛苦的「衰弱、退化、生病、出入醫院、治療、不治」時間，這段時，可長可短，對於必將老死的人，是多大的折磨，萬一不幸，還可能成為依賴「插管維生」的「臥床老人」，自己曾經目睹那種慘狀，不要那樣的「死亡」，「我是火花，己盡力燃燒過，如今，當火焰將熄之前，我選擇這種方式，翩然歸去。」

程邵儀表示，瓊瑤最終選擇自殺，而非自然死，是令人遺憾的手段，自己不了解瓊瑤生前所受的病痛為何，但世界上有非常多疾病無法治癒，透過安寧緩和醫療，可以改善緩解症狀；近期英國雖通過安樂死判決，但多數國家未將安樂死合法化，「尊嚴死並不包括自殺，每個人有自我選擇的權利，但多數國家仍不鼓勵以自殺方式結束生命。」

瓊瑤曾在為亡夫插管後，表示相當後悔，並自述不願接受鼻胃管，顯示其對安寧緩和的重視，她也曾對外推廣安樂死。程邵儀說，瓊瑤年滿86歲，年紀已非常大，可能面臨諸多無法痊癒的症狀，民眾如遇到類似情形，可選擇照會安寧緩和醫療團隊，處理身體、心理的不適，民眾如遇到不可治癒的疾病，即可開始接受安寧緩和治療。

程邵儀說，除癌症以外，包括器官衰竭、失智症、衰弱老人等均已納入安寧緩和健保給付範圍，不過，目前國人安寧緩和利用率仍低，非癌症患者使用的人更少，失智症患者大約1%至2%患者使用，表示不是沒有資源，而是民眾不知道如何使用，安寧醫療不是最後一分鐘才開始，從確診不治之症時，如病人出現憂鬱、焦慮等狀況，臨床上會開立藥物，幫助病人放鬆休息，或透過非藥物治療，讓情緒穩定；許多病人到疾病末期，會很痛、很喘，可用非藥物、藥物方式處理，「安寧的目的，是改善不適，為死亡最好準備。」

瓊瑤 安樂死 癌症

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