藍委再提案刪吳斯懷條款 綠質疑背後有中國壓力

前立委、退將吳斯懷與多名退將2016年在北京人民大會堂「聽習近平訓話」事件，曾在2020年立委選舉發揮重大殺傷力。圖／取自央視直播畫面

國民黨 立委陳玉珍、翁曉玲提案刪除吳斯懷 條款，最快6日立法院會可以一讀付委。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，明知道有這麼高的社會爭議，也知道會招致罵聲，但還是執意要提，為退將的行為來解套，就知道這背後的中國壓力有多大。

前國民黨立委吳斯懷等32名退將2016年赴中參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，在唱中國「國歌」時站立致敬，引起輿論批評。立法院2019年通過兩岸人民關係條例部分條文，政務副首長或少將以上人員退休後，不可參與中國政治活動，有妨害國家尊嚴行為，最重可剝奪月退俸。

國民黨立委翁曉玲日前擬提案刪除兩岸人民關係條例第9條之3 、第91條條文，也就是俗稱的「吳斯懷條款」，引發討論，而隨著新聞曝光，部分國民黨立委也紛紛撤簽，翁曉玲也決定暫緩修法。

而國民黨立委陳玉珍、翁曉玲等人，近日再度提案刪除「吳斯懷條款」，也獲得部分國民黨立委連署，預計明天將排入程序委員會，最快6日院會就可以一讀付委。

根據陳玉珍、翁曉玲的提案說明指出，鑑於兩岸人民關係條例規定，對於曾任國防、外交、大陸事務或與國安相關機關的政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，因參與大陸地區具政治性機關團體所舉辦的慶典或活動交流，如有因旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似表達禮貌的行為，竟處予新台幣200萬元以上1000萬元以下高額罰鍰，或剝奪、停領部分月退休給與等嚴重處分。

提案說明指出，這已明顯違背憲法言論和表意自由等基本人權的保障，因此提案刪除吳斯懷條款。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，「狐狸尾巴露出來了」，當初還說一堆理由，稱只是在研議中、不一定會提，且國民黨內部也紛紛走避，但事實證明，現在還是連署成案、確定要提案，這一定是國民黨的意志。

吳思瑤質疑，明知道有這麼高的社會爭議，也知道這會招致很大的罵聲，但還是執意要提，就知道中國的壓力有多大，一定要為退將做這些的行為來解套，就知道這背後的中國壓力有多大。

民進黨立法院黨團副幹事長李坤城則說，共機、共艦不斷擾台，國民黨的提案只會打壓國軍士氣，造成敵我不分，盼國民黨別再提這種沒有國家意識的提案，連署刪除「吳斯懷條款」等爭議法案的國民黨立委，最後都要接受選區選民檢驗。

李坤城也表示，這個會期是預算 會期，各委員會的民進黨籍召委，都在排審明年度中央政府總預算案審查，但國民黨幾乎沒有把心思放在總預算案上，反而競相提出具高度爭議性的法案，奉勸國民黨不要在此時製造朝野衝突和對立，把心思放在總預算案的審查上。