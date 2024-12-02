我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花錢請人帶5歲女非法入境 母恐遭危害兒童罪起訴

這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由

周玉蔻頻繁去「這2地方」法官下令限制出境

記者王聖藜／台北即時報導
媒體人周玉蔻因誹謗案限制出境。(圖／本報系資料照)
媒體人周玉蔻因誹謗案限制出境。(圖／本報系資料照)

媒體人周玉蔻誹謗前中國小姐張淑娟與國民黨前秘書長蔣孝嚴「滾床單」，一審判須入獄服刑的有期徒刑1年6月，宣判時限制出境。周近期頻繁往返台北、日本，加上與美籍華裔商人李賢礽的婚姻前緣，成合議庭啟動防逃機制的重要因素。

據調查，周玉蔻曾與李賢礽有過婚姻關係，2017年在臉書自爆「現在我單身，相互尊重、理解」宣告結束關係，周曾住美，一定程度顯示她有涉外並在海外生活的能力，如果周滯外不歸，恐影響刑罰執行。

此外，據調查，周玉蔻近期多次搭機前往日本福岡、大阪，密集度甚至1到2個月即有一趟往返行程，同案被告、名嘴蔡玉真一樣遭重判，蔡也常往返英國、瑞士、泰國曼谷，法官認為宣判後有必要確保國家刑罰執行，對周、蔡一併下限制出境處分令。

法界說，台鹽實業前董事長陳啓昱掏空子公司台鹽綠能，檢察官聲押失利，致陳潛逃24天後遭通緝才投案，有損司法形象，誹謗案合議庭未免相同狀況影響司法信賴度，對周玉蔻、蔡玉真判決時立即啟動防逃機制。

周玉蔻、蔡玉真本月26日皆依違反個人資料保護法罪判處有期徒刑1年6月，雖可上訴，但成為實務上因妨害名譽罪恐須發監執行的特殊個案。

據了解，合議庭審理周玉蔻、蔡玉真涉誹謗張淑娟案，今年10月22日開辯論庭，周女維持認錯不認罪策略，蔡女認罪，合議庭後評議要判她們不得易科罰金刑，決定對周女、蔡女限制出境。

周玉蔻本月29日上午要從桃園國際機場出境被移民署攔下，國境事務大隊對她開立禁止出境處分書，台北地院隨後證實周女已限制出境，周女辦登機時遭拒發機票，因而無法確知她當天欲前往哪個國家。

日本 綠能 國民黨

上一則

賴清德演說 學者：美要阻中攻台 並讓中相信美未推獨立

下一則

高雄4.9星評火鍋店疑遇詐欺碰瓷 老闆報警結局超展開

延伸閱讀

周玉蔻因誹謗限制出境 指黃國昌「硬上女學生」再判3月

周玉蔻因誹謗限制出境 指黃國昌「硬上女學生」再判3月
周玉蔻因誹謗限制出境 再指黃國昌「硬上女學生」又遭判刑3月

周玉蔻因誹謗限制出境 再指黃國昌「硬上女學生」又遭判刑3月
周玉蔻出境被攔 前立委郭正亮：民進黨不保她了

周玉蔻出境被攔 前立委郭正亮：民進黨不保她了
周玉蔻烏龍爆料遭判重刑 法院啟動防逃機制 她機場出境被攔

周玉蔻烏龍爆料遭判重刑 法院啟動防逃機制 她機場出境被攔

熱門新聞

網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
長輩中午到樂活園地共餐，如有人異常缺席，協會成員都會注意到並聯繫。圖／臻佶祥社會服務協會提供

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

2024-11-30 12:45
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
國民黨前主席吳伯雄、夫人戴美玉今晚舉辦鑽石婚宴，活動進行到高潮，在出席國民黨縣市首長見證下，吳伯雄（左四）親吻夫人戴美玉（右四）。記者林俊良／攝影

憶「30秒娶回美玉」吳伯雄慶鑽石婚 捐4000萬回饋社會

2024-11-29 15:32
平鑫濤（右）臥床插鼻胃管，瓊瑤將頭輕靠在他頭上。(摘自臉書)

86歲瓊瑤心痛憶亡夫 平鑫濤生前臥床鼻胃管照曝光

2024-11-27 21:19
前中國小姐張淑娟。(本報資料照片)

周玉蔻要坐牢了 爆張淑娟、蔣孝嚴「滾床單」結果是烏龍 判1年6月

2024-11-26 03:40

超人氣

更多 >
哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居
拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」

拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」
自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪

自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪
馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」

馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」
不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？