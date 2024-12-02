周玉蔻頻繁去「這2地方」法官下令限制出境

媒體人周玉蔻因誹謗案限制出境。(圖／本報系資料照)

媒體人周玉蔻誹謗前中國小姐張淑娟與國民黨 前秘書長蔣孝嚴「滾床單」，一審判須入獄服刑的有期徒刑1年6月，宣判時限制出境。周近期頻繁往返台北、日本 ，加上與美籍華裔商人李賢礽的婚姻前緣，成合議庭啟動防逃機制的重要因素。

據調查，周玉蔻曾與李賢礽有過婚姻關係，2017年在臉書自爆「現在我單身，相互尊重、理解」宣告結束關係，周曾住美，一定程度顯示她有涉外並在海外生活的能力，如果周滯外不歸，恐影響刑罰執行。

此外，據調查，周玉蔻近期多次搭機前往日本福岡、大阪，密集度甚至1到2個月即有一趟往返行程，同案被告、名嘴蔡玉真一樣遭重判，蔡也常往返英國、瑞士、泰國曼谷，法官認為宣判後有必要確保國家刑罰執行，對周、蔡一併下限制出境處分令。

法界說，台鹽實業前董事長陳啓昱掏空子公司台鹽綠能 ，檢察官聲押失利，致陳潛逃24天後遭通緝才投案，有損司法形象，誹謗案合議庭未免相同狀況影響司法信賴度，對周玉蔻、蔡玉真判決時立即啟動防逃機制。

周玉蔻、蔡玉真本月26日皆依違反個人資料保護法罪判處有期徒刑1年6月，雖可上訴，但成為實務上因妨害名譽罪恐須發監執行的特殊個案。

據了解，合議庭審理周玉蔻、蔡玉真涉誹謗張淑娟案，今年10月22日開辯論庭，周女維持認錯不認罪策略，蔡女認罪，合議庭後評議要判她們不得易科罰金刑，決定對周女、蔡女限制出境。

周玉蔻本月29日上午要從桃園國際機場出境被移民署攔下，國境事務大隊對她開立禁止出境處分書，台北地院隨後證實周女已限制出境，周女辦登機時遭拒發機票，因而無法確知她當天欲前往哪個國家。