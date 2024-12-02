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賴清德演說 學者：美要阻中攻台 並讓中相信美未推獨立

特派記者周佑政／檀香山即時報導
東西中心資深研究員羅伊表示，美國的目標是阻止中國企圖以武力攻擊台灣，同時保證中國相信，美國並未真正致力推動台灣獨立。(記者周佑政／攝影)
東西中心資深研究員羅伊表示，美國的目標是阻止中國企圖以武力攻擊台灣，同時保證中國相信，美國並未真正致力推動台灣獨立。(記者周佑政／攝影)

台總統賴清德出訪過境夏威夷第二天，在智庫「東西中心」（EWC），以全英文發表閉門演說。與會學者表示，美國的目標是阻止中國企圖以武力攻擊台灣，同時保證中國相信，美國並未真正致力推動台灣獨立。

賴總統在當地時間1日下午，在東西中心發表閉門演說，主題是「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」，並進行政策座談。這場座談由東西中心院長蘇珊妮（Suzanne Vares-Lum） 主持，與談人包括AIT前主席莫健（James Moriarty）以及東西中心前院長魏理庭（Richard Vuylsteke）。

參與這場閉門座談的東西中心資深研究員羅伊（Denny Roy）會前表示，他期望賴總統的演說，會重申台灣與美國共享的價值觀，並表達出願意與即將上任的美國新政府密切合作，以幫助實現未來的目標，尤其是維護地區的和平與繁榮。

美國正處於新舊政權交接期，可能會如何影響台美關係？羅伊說，他預期川普政府與拜登政府有很多相似之處，兩者對中國都採取了相當強硬的立場，同時對台灣相當友好。

對於賴清德如何向美方新領導階層保證，台灣重視對美關係與合作，羅伊表示，「這將是一個很大的挑戰」，如果賴清德繼續強調台灣與美國共享的共同目標，並提及台灣近年來已增加國防預算，作為履行承諾的一部分，以及繼續購買美國的武器，「這將是一個強烈的信號」，表明台灣願為自身防衛付出努力，然而美國也需在武器交付方面做得更好。

被問及如果要實現台海和平，美國會扮演什麼角色？羅伊說，美國的目標是阻止中國企圖以武力攻擊台灣，同時保證中國相信，美國並未真正致力於推動台灣獨立。「這是一個需要非常微妙平衡的政策，也是美國數十年來的政策」，他預計此一政策將會繼續。

蘇珊妮會前表示，非常期待賴清德談及關鍵的經貿、文化和教育等夥伴關係，他們也非常關注如何維持印太區域的和平、繁榮與穩定。

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