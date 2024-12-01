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搭電梯罵鄰居「神經病」 台法官判無罪：有莫名其妙之意

記者陳宏睿／台中即時報導
台中市劉姓女子搭電梯時辱罵鄰居，台中高分院判劉女無罪確定。(圖／本報系資料照)
台中市劉姓女子搭電梯時辱罵鄰居，台中高分院判劉女無罪確定。(圖／本報系資料照)

台中市劉姓女子與石姓鄰居因噪音問題有爭執，鬧到管委會調停，前年3月間，劉女搭電梯準備下樓時，石女突然伸手阻擋電梯門，快步跑進電梯裡，劉女在電梯門未關閉時，走出電梯，罵了一句「你是有神經病」，石女狀告公然侮辱，一、二審都認定，神經病除代表疾病外，也有「莫名其妙」之意，且辱罵時間也短暫，判劉女無罪確定。

判決指出，劉姓女子與石姓女子是鄰居，2019年間曾因彼此製造的聲響，包括彈珠聲、鋼琴聲等，而有爭執鬧到管委會多次出面調停，前年3月間，劉女要搭電梯下樓時，石女在電梯門沒關時，突然快步跑向電梯，走進電梯內，劉女因過去與石女有細故，劉女走出電梯，還出言「你是有神經病」，石女聽到後，狀告公然侮辱。

台中地院審理時，劉女雖辯稱，當時罵的對象是丈夫，不是石姓鄰居，不過法官勘驗相關的監視器影像，認為劉女辱罵對象是鄰居，該處是梯廳空間，也符合公然的定義。

法官指出，不過「神經病」一詞，除指神經系統發生病變，或罵人精神不正常外，也會因使用情境或語調不同，有不同意涵，在日常生活中，「神經病」一詞也用在表達對他人行為感到莫名其妙、不知所云的反應。

當時劉女對於石女突然伸手擋電梯門的行為，在短暫交流中，受情緒影響、即時反應而脫口說出「你是有神經病」等語，以表達感到莫名其妙之意，也非難以想像。

法官說，劉女雖有辱罵鄰居的行為，不過辱罵時間短暫、瞬時，也非反覆、持續出現的恣意謾罵或攻訐，冒犯及影響程度輕微，即便顯露其修養不足，也難認逾越一般人可合理忍受的範圍，判劉女無罪。

全案上訴台中高分院後，合議庭仍認為，劉女口出惡言僅有一瞬間，甚為短暫，而非反覆持續出現，尚難認對石女社會名譽的損害，已達明顯或重大的程度，駁回檢方上訴，維持無罪判決，全案確定。

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