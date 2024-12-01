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賴清德致敬亞利桑納號戰艦 花圈署名中華民國台灣總統

特派記者周佑政／檀香山即時報導
台總統賴清德首度出訪，台灣時間1日前往夏威夷美國海軍亞利桑納號戰艦紀念館默哀、致敬花圈與獻花。致敬的花圈上，署名中華民國（台灣）總統賴清德。（記者周佑政/攝影）
台總統賴清德首度出訪，台灣時間1日前往夏威夷美國海軍亞利桑納號戰艦紀念館默哀、致敬花圈與獻花。致敬的花圈上，署名中華民國（台灣）總統賴清德。（記者周佑政/攝影）

台總統賴清德首度出訪，台灣時間1日前往夏威夷美國海軍亞利桑納號戰艦紀念館(The USS Arizona Memorial)默哀、致敬花圈與獻花。致敬的花圈上，署名中華民國（台灣）總統賴清德。

亞利桑納號戰艦紀念館是「珍珠港國家紀念館」(Pearl Harbor National Memorial)四大展區之一。

1941年12月7日，日本帝國海軍突襲珍珠港，直接影響美國加入第二次世界大戰。亞利桑納號戰艦於珍珠港事變中遭日軍擊沉，造成該艦1177名將士陣亡，其中逾900具遺體迄今仍長眠在該艦殘骸中。為紀念陣亡將士，1958年時任美國總統艾森豪(Dwight D. Eisenhower)授權在該艦殘骸正上方建成一座紀念館，並於1962年正式建成，該紀念館現由美國國家公園管理局(National Park Service)及海軍共同管理。

亞利桑納號戰艦殘骸於1989年被列入美國國家歷史名勝(National Historic Landmark)，該艦上兩具重達1萬9585磅的鐵錨也被打撈上岸，其中一具置於岸上遊客中心，而另一具則置於亞利桑納州首府鳳凰城內。紀念館建築本體雖位於原戰艦殘骸正上方，卻未接觸殘骸本身。

台總統賴清德首度出訪，台灣時間1日前往夏威夷美國海軍亞利桑納號戰艦紀念館(The...
台總統賴清德首度出訪，台灣時間1日前往夏威夷美國海軍亞利桑納號戰艦紀念館(The USS Arizona Memorial)默哀、致敬花圈與獻花。(記者周佑政/攝影)
台總統賴清德首度出訪，台灣時間1日前往夏威夷美國海軍亞利桑納號戰艦紀念館(The...
台總統賴清德首度出訪，台灣時間1日前往夏威夷美國海軍亞利桑納號戰艦紀念館(The USS Arizona Memorial)默哀、致敬花圈與獻花。(記者周佑政/攝影)

賴清德 中華民國 亞利桑納州

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