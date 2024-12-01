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台灣12強奪冠 陸生團女生：祝賀「中國台北」隊

記者黃寅／台中即時報導
復旦大學大四女學生宋思瑤被問到對台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍時說，她要代表師生訪問團向「中國台北」隊獲得世界冠軍表示祝賀。記者黃寅／攝影
復旦大學大四女學生宋思瑤被問到對台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍時說，她要代表師生訪問團向「中國台北」隊獲得世界冠軍表示祝賀。記者黃寅／攝影

馬英九基金會邀請中國7所大學40名師生訪台，師生們今天下午參觀台中市洲際棒球場，復旦大學大四女學生宋思瑤被問到對台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍時說，她要代表師生訪問團向「中國台北」隊獲得世界冠軍表示祝賀，也希望大陸和台灣同胞都能像（今天教他們棒球的）中信兄弟隊一樣，一起為「祖國」在棒球這個領域的更上一層樓一起努力、一起進步。

陸生團上午到日月潭遊湖，下午2時30分轉赴台中市洲際棒球場參觀，並由中信兄弟派出現役主力球員王威晨、許基宏教導陸生團體驗棒球。陸生團的遊覽車抵達球場前，已有大批粉絲圍成兩排歡迎他，當陸生團明星、奧運金牌得主馬龍、楊倩相繼下車時，現場立即響起一陣歡呼。

王威晨教導如何揮棒，並由許基宏示範時，許基宏一開始擊球點亦不佳，被王威晨「虧」是「錯誤示範」後來馬龍體驗時，在一開始兩球也接連揮空，還把架球的T座都擊倒，馬龍也學了說「這是錯誤示範」讓現場傳出一陣笑聲。

陸生團每人都輪流體驗了揮棒擊球後，一行人才轉赴球場上，還有兩、三位學生模仿打出全壘打，跑了全場。陸生團學生們也紛在球場上合影，留下紀念。

復旦大學大四學生宋思瑤說，這是他第一次學習和體驗棒球球，她打出了3顆滾地球，感覺棒球是規則複雜和技術非常高超的運動，希望未來能跟台灣的朋友一起做棒球的交流，「以小交流帶動大交流」認識更多台灣的青年朋友。

對於去日月潭，她說很震撼，是小學課本裡的美景變成了現實，湖水特別的清澈，而復旦大學的復旦是出自於尚書大傳裡面的「日月光華，旦復旦兮」，因此跟日月潭有一種神奇的契合感，這也是讓她覺得不虛此行的地方。

浙江大學的梅龍飛說，這是第一次體驗棒球，還有專業的球員當教練，所以能夠準確地打到球的位置。當把球打出去的那一剎那，是很有成就感的。浙江大學也有棒壘球的社團，回去以後還會去試一試。而日月潭是大家最期待的的自然景觀，跟他想像中的也十分相像。

梅龍飛說，這一次的行程幾乎每一天都有不同的驚喜，像是台北101，還有今天的日月潭、棒球的體驗，以及去了中山女高，都是他們期待的地方。之後也很期待每一天的安排。他說，今天還有先前和他交流過的同學知道他們的行程之後，特別趕來送給他明信片和徽章，這種的情感是非常真摯的，非常感謝他們，也很喜歡這裡。

陸生團輪流體驗了揮棒擊球後，一行人紛在球場上合影，留下紀念。記者黃寅／攝影
陸生團輪流體驗了揮棒擊球後，一行人紛在球場上合影，留下紀念。記者黃寅／攝影
陸生團每人都輪流體驗了揮棒擊球後，一行人才轉赴球場上，還有兩、三位學生模仿打出全...
陸生團每人都輪流體驗了揮棒擊球後，一行人才轉赴球場上，還有兩、三位學生模仿打出全壘打，跑了全場。記者黃寅／攝影
陸生團輪流體驗了揮棒擊球後，一行人紛在球場上合影，留下紀念。記者黃寅／攝影
陸生團輪流體驗了揮棒擊球後，一行人紛在球場上合影，留下紀念。記者黃寅／攝影
浙江大學的梅龍飛說，這是他第一次體驗棒球。記者黃寅／攝影
浙江大學的梅龍飛說，這是他第一次體驗棒球。記者黃寅／攝影
陸生團下午到台中市洲際棒球場參觀，當陸生團明星、奧運金牌得主馬龍（右前）下車時，...
陸生團下午到台中市洲際棒球場參觀，當陸生團明星、奧運金牌得主馬龍（右前）下車時，現場立即響起一陣歡呼。記者黃寅／攝影
浙江大學的梅龍飛說，這是他第一次體驗棒球。記者黃寅／攝影
浙江大學的梅龍飛說，這是他第一次體驗棒球。記者黃寅／攝影
陸生團輪流體驗了揮棒擊球後，一行人紛在球場上合影，留下紀念。記者黃寅／攝影
陸生團輪流體驗了揮棒擊球後，一行人紛在球場上合影，留下紀念。記者黃寅／攝影

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