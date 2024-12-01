中國國台辦反對賴清德過境美國 台陸委會：中共無權置喙

台總統賴清德（前右）首度出訪，當地時間11月30日上午抵達夏威夷，夏威夷州長格林（Josh Green）（前左）接機。（圖／隨團媒體提供）

台總統賴清德 出訪太平洋友邦，並過境美國夏威夷，中國國台辦發言人陳斌華1日午間表示，堅決反對「台灣地區領導人」以任何名義、任何理由過境美國。對此，台陸委會回應強調，中華民國 是主權國家，台總統出訪邦交國、「依慣例」過境美國，「中共 無權置喙、說三道四」。

就賴清德過境夏威夷，陳斌華1日表示，堅決反對美台官方往來，堅決反對台灣地區領導人以任何名義、任何理由「過境」美國，並宣稱，無論「賴清德當局」採取什麼伎倆進行謀「獨」操弄，都動搖不了國際社會堅持「一個中國原則」的基本格局，阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。

台陸委會1日下午透過書面回應表示，中華民國是主權國家，台總統出訪南太平洋邦交國鞏固邦誼，依慣例過境美國，均屬正當權利之行使，中共無權置喙、說三道四。

台陸委會指出，中共誆稱國際社會支持其所謂「一中原則」，持續以零和思維打壓台灣國際空間，完全無助兩岸關係的良性發展，更不會被國際社會所接受。「我們再次呼籲中共當局，以平常心看待賴總統出訪，切勿藉機生事，刻意升高台海及區域緊張情勢」。