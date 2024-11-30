我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

送出1份禮物換回36份？當心陷入龐氏騙局

美髮費用5年漲27%「打理門面」一次500元…傷不起

賴清德「不順路」過境夏威夷 學者：繞路外交不如固邦交

記者李人岳／台北即時報導
賴總統上任後將首度出訪南太友邦，但外界質疑此行過境夏威夷，其實是「繞路外交」。圖為賴總統2022年11月以特使身分訪問帛琉。圖／總統府提供
賴總統上任後將首度出訪南太友邦，但外界質疑此行過境夏威夷，其實是「繞路外交」。圖為賴總統2022年11月以特使身分訪問帛琉。圖／總統府提供

賴清德總統今天將出訪南太平洋3個友邦，不過外界仍質疑此行過境夏威夷並停留2天的意義何在？政大外交系教授黃奎博指出，夏威夷比南太3國都遠，簡直是「繞路外交」。他提醒，賴政府其實應該花更多心思在友邦國家，至於是否繞路去夏威夷，可以再商榷。

賴清德總統今天將啟程訪問南太平洋3個友邦，去程預計先抵達美國夏威夷並停留兩晚，其後訪問馬紹爾群島共和國及吐瓦魯，在吐瓦魯停留約4小時後轉往第二個過境地點關島，停留一晚後於12月5日飛往帛琉，6日離開帛琉回到台灣。

此行出發前國內已經議論紛紛，在野陣營比較歷任前總統多半在就任內半年就成行出訪中南美洲並且過境美國本土，而賴總統的首次出訪卻始終只聞樓梯響，使得外界各種質疑與議論甚囂塵上。尤其攤開太平洋地圖，馬紹爾、吐瓦魯及帛琉分布在太平洋上呈三角態勢，關島、夏威夷則在東西兩端，尤其夏威夷單獨遠在國際換日線以東，距離馬紹爾幾乎與關島相等距離。

黃奎博質疑，這次的對美「過境外交」一點都不順路，看似也非必要，因為夏威夷比要訪問的南太三國都還遠，或可說是「繞路外交」。不過，這也顯示我國自從蔡英文執政後，在太平洋島國外交式微，從六個邦交國變成三個，「踏實外交」失靈，連操作「過境外交」都不方便了。既然如此，賴政府其實應該花更多心思在友邦國家，以助維繫僅存的邦交，至於要不要繞路去夏威夷，不是那麼要緊的事，可以再商榷。

黃奎博進一步指出，這種「繞路外交」的作法，蔡英文前總統在2019年3月時也曾有一次，不過他提醒，費盡千辛萬苦訪問美國孤懸海外的夏威夷州和軍事基地關島，所為何來？難道是繼蔡英文之後，再次換取跟美國國民兵少將指揮官見面？

他強調，這種以「過境外交」在美國邊陲行「繞路外交」之實的操作，國際能見度極有限，對美外交效果也極有限，卻是花民脂民膏，所以行政部門應審慎運用經費，立法院則應認真監督。如果將在美國兩島的三天時間及其經費用於鞏固太平洋邦交國，會不會更理想些？

黃奎博更提醒，蔡英文當時在川普政府任內對美「繞路外交」之後，索羅門群島和吉里巴斯不顧美國與澳洲的勸說，仍與我斷交、與中共當局建交。此次賴清德在拜登在任最後50天左右，進行對美「繞路外交」，中共當局將如何回應，是從我邦交還是國際組織參與下手，多快會發生？這些都值得台灣各界持續關注。

夏威夷州 邦交 蔡英文

上一則

台灣和尚性侵弱女 53年糟蹋7女還殺人棄屍…竟求輕判

下一則

賴清德抵夏威夷過境 AIT主席羅森伯格休產假中…發文歡迎

延伸閱讀

賴清德抵夏威夷過境 AIT執行理事藍鶯登機接機

賴清德抵夏威夷過境 AIT執行理事藍鶯登機接機
賴清德專機餐點曝光 大啖米其林三星 享用龍蝦、A5和牛

賴清德專機餐點曝光 大啖米其林三星 享用龍蝦、A5和牛
4架F-16V伴飛護航專機 賴清德初體驗：非常感動

4架F-16V伴飛護航專機 賴清德初體驗：非常感動
賴清德率團出訪前 解放軍機艦再度擾台

賴清德率團出訪前 解放軍機艦再度擾台

熱門新聞

薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
台灣前總統蔡英文10月14日在捷克布拉格舉行的公元2000論壇年會上發表講話。(路透資料照)

衛報：蔡英文原訂10/16~18訪英 遭英外交部出手干預

2024-11-24 17:09
國民黨前主席吳伯雄、夫人戴美玉今晚舉辦鑽石婚宴，活動進行到高潮，在出席國民黨縣市首長見證下，吳伯雄（左四）親吻夫人戴美玉（右四）。記者林俊良／攝影

憶「30秒娶回美玉」吳伯雄慶鑽石婚 捐4000萬回饋社會

2024-11-29 15:32
婚宴區半透明棚架內可看見半透明棚架內的紅燈籠、布幔高掛，非常喜氣。（記者黃義書／攝影）

薄瓜瓜大婚／從中午辦到入夜 下午迎賓派對歡呼聲不斷

2024-11-23 04:58
平鑫濤（右）臥床插鼻胃管，瓊瑤將頭輕靠在他頭上。(摘自臉書)

86歲瓊瑤心痛憶亡夫 平鑫濤生前臥床鼻胃管照曝光

2024-11-27 21:19

超人氣

更多 >
「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子
3星座晚婚機率大 但婚後生活最和樂

3星座晚婚機率大 但婚後生活最和樂
陸生團清華校花氣質神似劉亦菲 將訪日月潭圓兒時夢

陸生團清華校花氣質神似劉亦菲 將訪日月潭圓兒時夢
好市多「覆盆子早晨麵包捲」一絕 網笑：不給老公買他還生氣

好市多「覆盆子早晨麵包捲」一絕 網笑：不給老公買他還生氣
黑龍江人走線來美 打過各種工、盼讓孩子來讀書

黑龍江人走線來美 打過各種工、盼讓孩子來讀書