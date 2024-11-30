我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關稅恐慌？杜魯多認了佛州見川普：非常棒的會談

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

台灣和尚性侵弱女 53年糟蹋7女還殺人棄屍…竟求輕判

記者林保光／高雄即時報導
屏東1名出家人披袈裟主持禪寺竟性侵鄰女，往年惡行連連已侵害7女，想求輕判，被高等法院高雄分院法官打臉。記者林保光／攝影
屏東1名出家人披袈裟主持禪寺竟性侵鄰女，往年惡行連連已侵害7女，想求輕判，被高等法院高雄分院法官打臉。記者林保光／攝影

78歲的黃姓男子在屏東某禪寺出家，2年前見鄰居1名心智障礙女子僅與母親同住，竟趁女子的母親外出，恫嚇女子與他燕好，強制性交得逞。經一審判決13年徒刑，他上訴二審，合議庭發現他從年輕到老，已性侵7名女子並殺害其中1人棄屍，數十年犯罪型態相同，駁回他的上訴。

判決指出，黃姓男子早在53年前就曾涉強制性交，包括對持刀逼迫或以灌醉、勒頸手法，迫使4名國中女生及1名女子就範，曾遭屏東地方法院判9年徒刑，上訴二審及最高法院都遭駁回，入監服刑至1976年12月出獄 。

不料出獄不到3個月，又在高雄對性侵1名國中女生不成，竟殺害女生棄屍，經一、二審判決死刑，後由最高法院發回更審，改判無期徒刑確定，直到1988年6月獲減刑出獄。但1993年間，他故態復萌，又趁女子酒醉，性侵得逞，判6年徒刑，2005年10月出獄。

黃男出獄後出家，與妻子在屏東縣主持某禪寺，黃男得悉鄰居一對母女相依為命，女子的母親因參加法會活動，須外出多日，2022年12月23日晚間，他趁女子的母親不在家，見有機可乘，拿玻璃酒瓶擅入女子住處，強迫女子脫衣，女子不從呼救，他竟持酒瓶作勢打人，恫稱「要讓你死」，脅迫女子逞獸慾，性侵得逞，事後拿1000元給女子，正好女子的母親回家，才向屏東縣警潮州分局報案，逮捕黃男。

5月間，屏東地院依「攜帶兇器侵入住宅對心智缺陷之女子犯強制性交罪」，今年5月判決13年。黃上訴二審，高等法院高雄分院合議庭，認為之前黃已7名成年女子或國中少女犯妨害性自主罪，其中1人甚至遭其殺害，雖已經執行完畢逾5年以上，但依他的行徑，仍可見性格傾向及主觀態度，嚴重不尊重他人性自主權。

法官認為，多年來黃均未因入監執行，或因政府減刑德政感召而改善行為，下手對象又多選擇涉世未深、自我保護能力較弱的國中女生或罹有智能障礙女子，「潛在之惡性甚深」，未顧年事已長或披袈裟的出家人形象，基於特別預防的必要，量刑不宜過輕，原判決量處有期徒刑13年，尚屬適當，駁回他的上訴。

上一則

賴清德抵夏威夷過境 AIT執行理事藍鶯登機接機

延伸閱讀

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了
法國男對妻下藥大規模性侵案 檢方展開對50名被告求刑

法國男對妻下藥大規模性侵案 檢方展開對50名被告求刑
性侵幼童等弱勢病患 紐約知名泌尿科醫師判無期徒刑

性侵幼童等弱勢病患 紐約知名泌尿科醫師判無期徒刑
史島前市警性侵未成年男性 最高終身監禁

史島前市警性侵未成年男性 最高終身監禁

熱門新聞

薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
台灣前總統蔡英文10月14日在捷克布拉格舉行的公元2000論壇年會上發表講話。(路透資料照)

衛報：蔡英文原訂10/16~18訪英 遭英外交部出手干預

2024-11-24 17:09
國民黨前主席吳伯雄、夫人戴美玉今晚舉辦鑽石婚宴，活動進行到高潮，在出席國民黨縣市首長見證下，吳伯雄（左四）親吻夫人戴美玉（右四）。記者林俊良／攝影

憶「30秒娶回美玉」吳伯雄慶鑽石婚 捐4000萬回饋社會

2024-11-29 15:32
婚宴區半透明棚架內可看見半透明棚架內的紅燈籠、布幔高掛，非常喜氣。（記者黃義書／攝影）

薄瓜瓜大婚／從中午辦到入夜 下午迎賓派對歡呼聲不斷

2024-11-23 04:58
平鑫濤（右）臥床插鼻胃管，瓊瑤將頭輕靠在他頭上。(摘自臉書)

86歲瓊瑤心痛憶亡夫 平鑫濤生前臥床鼻胃管照曝光

2024-11-27 21:19

超人氣

更多 >
「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子
行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕

行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕
3星座晚婚機率大 但婚後生活最和樂

3星座晚婚機率大 但婚後生活最和樂
陸生團清華校花氣質神似劉亦菲 將訪日月潭圓兒時夢

陸生團清華校花氣質神似劉亦菲 將訪日月潭圓兒時夢
好市多「覆盆子早晨麵包捲」一絕 網笑：不給老公買他還生氣

好市多「覆盆子早晨麵包捲」一絕 網笑：不給老公買他還生氣