賴清德專機餐點曝光 大啖米其林三星 享用龍蝦、A5和牛

賴清德總統此次出訪太平洋三友邦專機上，中華航空將於機上供應五桐號「吉伊卡哇」中的百香果綠茶凍冰淇淋。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統今天開始率團訪太平洋三友邦，總統專機餐點也曝光，除了能大啖米其林三星餐廳頤宮料理，還能吃到波士頓 龍蝦義大利 麵、鹿兒島A5和牛燒肉飯。

賴總統此行「繁榮南島，智慧永續」太平洋友邦之旅，去程將過境夏威夷 停留兩夜，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留一夜，再至帛琉訪問。

台北飛往夏威夷的一次供餐，前菜有白灼明蝦、萬巒豬腳、白玉海蜇、翠瓜中卷、主廚泡菜；主菜有米其林三星餐廳頤宮出品的豆豉椒排骨滑雞煲仔飯，或是乾燒明蝦佐翠綠菜飯。甜點有五桐號百香果綠茶凍冰淇淋及哈根達斯冰淇淋，另有和牛起司漢堡作為隨選點心搭配。

台北飛往夏威夷的還有一次活力早餐，包括豆鋪子豆漿、鮮奶、果汁可選擇；主餐有瑤柱冬菇雞肉粥、香煎鮭魚佐松露炒蛋滿福堡；另有陳耀訓「雲感紫米麵包」及軟式法國麵包可做搭配。

夏威夷飛往馬紹爾群島的機上供餐為夏威夷當地佳餚，除了有夏威夷安格斯牛蛋飯，還有卡魯瓦烤豬飯。

馬紹爾群島飛往關島，機上供餐前菜有黑羽油雞腿、旨味百靈菇、珍味螺肉、芥末章魚、蜜汁煮番茄；主菜二選一，分別是府城蝦仁飯與鹿兒島A5和牛燒肉飯。