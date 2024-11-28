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令員工周末加班簡報 台勞長挨轟急喊卡

台灣新聞組／綜合報導
勞動部長洪申翰。(記者陳正興／攝影)
勞動部長洪申翰。(記者陳正興／攝影)

北分署職場霸凌爭議尚未平息，台灣新任勞動部長洪申翰卻被爆出要求公務員周末加班召開業務報告會議，引發基層不滿。對此，洪申翰說，每個單位輪流報告、討論1.5個小時，報告完就可以離開，但也表示將檢討工作排程，減少同仁非必要負擔。

而在挨批之後，洪申翰昨晚表示，昨晚已與立院衛環委員會召委蘇清泉溝通下周議事排程，感謝蘇清泉的體諒，下周一他可先不用赴立院備詢，有更充裕時間來掌握各司署的業務細節內容，本周末報告會議將延至下周一進行。

洪申翰周一上任時，才宣告要導正組織管理文化，讓勞動部作為全國友善職場典範，不過昨卻有勞動部基層公務員爆料，指洪要求本周末，連續兩天召開業務報告會議，「勞動部每天抓所有公司ＨＲ不能連上7天，自己卻直接6日開會。」

對此，勞動部解釋，因接任倉促，部長第一周忙於處理重啟霸凌案調查相關規畫、建立申訴機制，很難找到完整時間聆聽業務報告，再加上立院衛環委員會預告下周將安排勞動部業務報告，才會請各司署利用周末說明。

洪申翰：報告完就可離開 基層怒：不需事先準備？通勤不算時間？

洪申翰強調，自己不是要求所有業務單位六、日整天上班，而是每個單位輪流報告、討論1.5個小時，報告完就可以先走，「唯一需要連續開會兩個整天的就只有我本人」。對讓同仁需要加班感到不好意思，將檢討工作排程，盡量減少同仁非必要的負擔。

不過洪申翰的說詞，讓基層氣炸、反問「不需要事先準備資料？資料不用加班處理會自己生出來？」且還要計算通勤時間，雖然公務員不適用勞基法，但周末休息的完整性就是被破壞了。

全國產業總工會理事長戴國榮認為，也許洪部長是求好心切、目的良善，希望在第一時間就掌握勞動部全面的業務。但他也提醒，應該要注意公務員的身心狀況，如果是長期在加班，就有讓受雇者過勞的疑慮。

國民黨立委洪孟楷表示，洪申翰此舉是帶頭做慣老闆的最差示範。民眾黨立法院黨團表示，洪申翰過去面對霸凌案情不報，擔任部長後壓榨勞權無縫接軌，勞動部的鬼故事根本沒有停止，勞權知識根本零分死當。

國民黨

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