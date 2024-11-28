我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走線客專題／憂被遣返「電子腳銬」成走線客新恐慌

研究亞裔美國人未抽煙得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

金門「太武操演」夜間實彈演練火力強大 引發關注

記者蔡家蓁／金門即時報導
金門防衛指揮部27日夜間在防區多處實施「太武操演」，火力強大，一度引起民眾熱議。圖／金防部提供
金門防衛指揮部27日夜間在防區多處實施「太武操演」，火力強大，一度引起民眾熱議。圖／金防部提供

金門防衛指揮部27日夜間在防區多處實施「太武操演」，由於現在兩岸關係緊張，引起民眾關注，還有人誤以為是中國在軍演PO上爆料社團，金防部28日表示，27日晚進行的年度「太武操演」，此次演習旨在提升部隊夜間作戰能力，並檢驗實戰化訓練成效。

27日晚8點左右，金門地區小西門一帶傳出密集的砲擊聲及疑似直升機飛行聲，引發民眾熱議，不少人在LINE群上討論「是否是打起來」，還有人烏龍爆料說是中國鼓浪嶼在軍演。金門防衛指揮部表示，此次「太武操演」在多處同步展開，主要目的在於強化官兵夜間作戰的應變能力。金門守備大隊此次投入戰車、甲車、火砲等多型武器，針對空中及海上目標進行實彈射擊。操演採取實戰化模式，模擬敵情突發狀況，以測試部隊的應變能力與作戰效能。

演習中，部隊以「一點生變、連鎖反應、全面制變」為訓練核心，確保官兵能迅速掌握戰場動態，依照作戰計畫完成各項射擊科目。透過多層次的操演項目，進一步熟悉戰鬥程序與射擊要領，全面提升臨戰應變能力。

金防部指出，此次操演驗證了外島地區的防衛作戰效能，同時展現平日精實訓練的成果，參演部隊依「立即備戰」的要求，快速完成調動與部署，展現了隨時迎接挑戰的高度戒備狀態。金防部強調，藉由這類實戰化演練，能強化防區官兵應對各種可能突發狀況的能力，確保金門地區的安全穩定。

金門防衛指揮部27日夜間在防區多處實施「太武操演」，官兵動作熟練。圖／金防部提供
金門防衛指揮部27日夜間在防區多處實施「太武操演」，官兵動作熟練。圖／金防部提供
金門防衛指揮部27日夜間在防區多處實施「太武操演」，火力強大，一度引起民眾熱議。...
金門防衛指揮部27日夜間在防區多處實施「太武操演」，火力強大，一度引起民眾熱議。圖／金防部提供
金門防衛指揮部27日夜間在防區多處實施「太武操演」，火力強大。圖／金防部提供
金門防衛指揮部27日夜間在防區多處實施「太武操演」，火力強大。圖／金防部提供

LINE

上一則

「對台灣有點嚮往」馬龍與陸生團抵台天氣好 感覺春暖花開

延伸閱讀

路透指賴出訪解放軍恐在台海軍演 台國安研判「向美立威」

路透指賴出訪解放軍恐在台海軍演 台國安研判「向美立威」
中國海警船連2天擾金門遭驅離 今年擾台已高達54次

中國海警船連2天擾金門遭驅離 今年擾台已高達54次
金門戰役史實與台獨建國理論

金門戰役史實與台獨建國理論
陸休漁期越界捕魚 澎湖大進滿88號遭扣4個月可望獲釋

陸休漁期越界捕魚 澎湖大進滿88號遭扣4個月可望獲釋

熱門新聞

薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
（聯合新聞網）

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

2024-11-22 08:40
薄瓜瓜幼時在程家昌背後玩耍。左為瓜瓜外公、中共開國少將谷景生。（程家昌提供）

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

2024-11-22 05:06
網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
薄瓜瓜南園宴會場地。記者黃義書／攝影

薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行

2024-11-22 23:26
婚宴區半透明棚架內可看見半透明棚架內的紅燈籠、布幔高掛，非常喜氣。（記者黃義書／攝影）

薄瓜瓜大婚／從中午辦到入夜 下午迎賓派對歡呼聲不斷

2024-11-23 04:58

超人氣

更多 >
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美
飛洛城航班 男子怒踢座位 被乘客用膠帶五花大綁

飛洛城航班 男子怒踢座位 被乘客用膠帶五花大綁
陌生人見異狀好心提醒 新生兒就醫檢查出罕病「改變終生」

陌生人見異狀好心提醒 新生兒就醫檢查出罕病「改變終生」
失蹤44年 富裕紐約夫婦座車殘骸疑在喬州出現

失蹤44年 富裕紐約夫婦座車殘骸疑在喬州出現