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他盼陸生赴台交到好友 「其中一位朋友叫馬英九」

記者陳湘瑾／即時報導
前總統馬英九今率陸生團前往台北市中山女高參訪。（圖／馬英九基金會提供）
前總統馬英九今率陸生團前往台北市中山女高參訪。（圖／馬英九基金會提供）

台灣前總統馬英九27日晚宴請赴台交流的大陸高校40名師生。馬英九表示，去年首次邀請大陸師生來台灣，獲得台灣民眾歡迎，也得到大陸民眾支持，舒緩了兩岸緊張的關係，因此他決定今年一定要再次邀請陸生團訪台。

據馬英九基金會提供的新聞稿，馬英九在晚宴上表示，希望大陸同學此行，能欣賞到台灣的美，體驗到台灣民眾的熱情，也在台灣交到許多好朋友，「其中一位朋友的名字叫馬英九」。他也熱情邀請大陸同學明年再回來，和他一同參加泳渡日月潭

馬英九表示，去年7月，馬英九基金會首次邀請大陸師生來台灣進行9天8夜參訪，除了與台灣幾所大學交流外，也到知名景點參訪，引發兩岸媒體廣泛報導，不只獲得台灣民眾熱烈歡迎，也同時得到大陸民眾大力支持，舒緩了兩岸緊張的關係，因此他決定今年一定要再次邀請陸生團訪台。

陸生團領隊、清華大學校務委員會主任邱勇致詞時表示，此行有30名同學是第一次踏上台灣，同學們對與台灣青年的交流充滿期待，對在台灣結交新的朋友充滿期待。邱勇表示，青年代表希望，青年創造明天，深切期盼兩岸青年能夠有更多的機會相識相知、交往交心。大陸始終熱忱歡迎台灣青年學生來大陸交流學習，為兩岸青年學生互學互鑒、雙向奔赴創造更多機會。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，這次陸生團來台，在兩岸關係低迷的此刻，格外有振奮人心的意義。蕭旭岑向大陸同學介紹，台灣人是溫暖又善良的，絕大多數的台灣民眾，都是熱情地歡迎他們到訪，他深信兩岸青年交流是兩岸未來的根基，馬英九基金會一定會堅定、堅持下去，繼續推動兩岸青年交流。

今晚歡迎晚宴的參加者，還包括馬英九基金會顧問、前總統府秘書長曾永權，國民黨立委賴士葆，以及中國信託育樂股份有限公司董事長陳國恩代表中信集團出席，陸生團此行在台中洲際棒球場有一場「棒球體驗」，就是由中信集團協助安排。

陸生參訪團抵達台灣後的第一餐是春水堂，馬英九基金會執行長蕭旭岑透露，大陸桌球名將...
陸生參訪團抵達台灣後的第一餐是春水堂，馬英九基金會執行長蕭旭岑透露，大陸桌球名將馬龍喝了快一杯的珍珠奶茶。（圖／馬英九基金會提供）

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