我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

幕後／接見中華隊 資深球迷賴清德向「他」請教投滑球

記者周佑政／台北即時報導
中華隊在世界12強棒球賽獲得冠軍，總統府今舉辦「台灣英雄派對」，賴清德總統特別向中華隊投手黃子鵬請教如何投滑球，賴總統還向一旁的總統府秘書長潘孟安解釋，二縫線與四縫線直球的差異。圖／總統府提供
中華隊在世界12強棒球賽獲得冠軍，總統府今舉辦「台灣英雄派對」，賴清德總統特別向中華隊投手黃子鵬請教如何投滑球，賴總統還向一旁的總統府秘書長潘孟安解釋，二縫線與四縫線直球的差異。圖／總統府提供

中華隊在世界12強棒球賽獲得冠軍，總統府今舉辦「台灣英雄派對」，賴清德總統與副總統蕭美琴親自接見國手。賴總統與球員交流時，大談棒球經，他特別向中華隊投手黃子鵬請教如何投滑球，賴總統還向一旁的總統府秘書長潘孟安解釋，二縫線與四縫線直球的差異。

賴總統致詞時，恭喜「台灣英雄」為我國贏得世界級冠軍，將台灣推上世界第一，讓國際社會看見台灣。他也感謝中華職棒、教練團及所有情蒐、後勤、防護小組同仁的辛苦與付出，這是大家共同努力的結果。賴總統強調，相信只要台灣團結，我們一定可以走得更遠。

據了解，在今天的台灣英雄派對現場，「資深球迷」賴總統也與代表團成員暢聊，聊到投球，賴總統隨即請幕僚到辦公室拿棒球，現場請教「老虎」黃子鵬如何投滑球與變化球。

與多數投手採取上肩投球方式不同，黃子鵬是較為少見的低肩側投投手，黃在球場上除了直球，球路刁鑽的滑球、變速球也是他的重要武器。賴總統在現場特別與黃子鵬交流，大談不同球路握球法，並研究低肩側投的球路及特點。

據了解，這時在一旁的潘孟安詢問，「（投球）一定要依著這個縫線嗎？」黃子鵬馬上現場示範，賴總統在一旁也搭腔「這是二縫線」，說到「四縫線」時，賴總統更分析「四縫線球比較容易上來（上竄）」，賴總統還在現場拱黃子鵬「要不要秀一下」，三人討論相當熱烈。幕僚表示，賴總統對各種球路的分析，更看得出「資深球迷」並非浪得虛名。

黃子鵬與賴總統談話時，表示他自己在台南就讀南英商工，曾經夢想當隨扈，賴總統聽聞後，隨即幽默表示「今天可以試試」，還轉身向潘孟安介紹，「這是我今天的新隨扈」，現場氣氛熱絡。

賴清德

上一則

會見吳釗燮 默克利：對台美關係未來發展樂觀深具信心

下一則

重磅快評╱罵美國賺軍火財 不如檢討自己是不是「盤子」

延伸閱讀

美參議員默克利睽違24年再訪台 賴清德接見

美參議員默克利睽違24年再訪台 賴清德接見
12強棒球賽／曾自覺很渺小 陳傑憲：往後我們可以抬頭挺胸

12強棒球賽／曾自覺很渺小 陳傑憲：往後我們可以抬頭挺胸
戰機伴飛中華隊返台 爆滿球迷接機 總教練：榮耀屬於台灣

戰機伴飛中華隊返台 爆滿球迷接機 總教練：榮耀屬於台灣
冷眼集／郭國文替賴清德討紅包 「立意良善」又一章

冷眼集／郭國文替賴清德討紅包 「立意良善」又一章

熱門新聞

薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
（聯合新聞網）

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

2024-11-22 08:40
薄瓜瓜幼時在程家昌背後玩耍。左為瓜瓜外公、中共開國少將谷景生。（程家昌提供）

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

2024-11-22 05:06
薄瓜瓜南園宴會場地。記者黃義書／攝影

薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行

2024-11-22 23:26
婚宴區半透明棚架內可看見半透明棚架內的紅燈籠、布幔高掛，非常喜氣。（記者黃義書／攝影）

薄瓜瓜大婚／從中午辦到入夜 下午迎賓派對歡呼聲不斷

2024-11-23 04:58
2009年5月31日，北京，薄瓜瓜接受媒體採訪拍攝肖像。（取材自南方人物周刊）

薄瓜瓜婚宴傳被下封口令 現場搭棚防空拍機拍攝

2024-11-22 21:36

超人氣

更多 >
三大生肖年底再一波強運 事業愛情兩得意

三大生肖年底再一波強運 事業愛情兩得意
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國
在美可做3副業「每月多賺1千元」 這種最適合新手爸媽

在美可做3副業「每月多賺1千元」 這種最適合新手爸媽
核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕