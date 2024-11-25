台鹽前董事長逃亡 竟還到知名夜市吃消夜 檢警差一步逮人

台鹽前董事長陳啓昱。圖／本報系資料照

涉光電弊案的台鹽前董事長陳啓昱失聯、逃亡24天，今上午突然由律師陪同到台南地檢報到；據悉，陳逃亡期間藏匿高雄，後因專案小組追得緊，轉而躲藏桃園，還和女密友選在深夜時刻到桃園知名夜市吃消夜，行蹤幾近曝露；資深警官分析，陳不是太「靠勢」(台語，意指仗著自己有權勢)，就是猜測檢警將找上門，把握最後自由時光解口腹之慾。

檢調偵辦台鹽綠能 公司光電弊案，南檢10月23日訊後聲押陳啓昱，台南地院24日清晨裁定無保請回。據了解，當天陳啓昱離開南院後，便由一名女性友人開車接走，並未回到旗山住處，而是在高雄市找到落腳處。

隨後南檢抗告成功後，台南高分院發回更裁，南院本月1日召開羈押庭，陳啓昱人間蒸發，南檢囑託橋檢拘提無著，4日發布通緝 ，並由南檢指揮高雄市刑大、旗山分局、刑事局、調查局等單位追查陳下落。

專案小組成員在陳啓昱旗山可能藏身處以遠端儀器監控，監看陳宅外的一舉一動，且不定時巡邏，另一方面，持續過濾、解析可能是陳啓昱聯繫對象的相關訊息。

雖外界猜測陳可能搭船偷渡 「坐桶子」從海線逃往菲律賓等地，但專案小組始終未放棄可能線索，專案小組從和陳啓昱親密接觸的人士追查，近日發現陳啓昱曾落腳於高雄，因見檢警調追得緊，轉而躲藏在北部、桃園一帶。

專案小組獲得可靠消息後，曾赴北部查詢，後縮小範圍，發現陳啓昱和女密友曾到過桃園知名夜市吃消夜、喝飲料，且時間點刻意選在深夜時分，已有不少夜市攤販準備收攤。

有資深警官認為，陳啓昱逃亡期間，有高手或恩人、金主協助藏匿，還大喇喇偕女密友至夜市吃消夜，不是背後太靠勢，就是有可能已知逃亡時間不多，才把握最後的「自由」時光，和女密友相聚。

而就在警檢已縮小範圍追查，幾乎在短時間內就可逮到人之際，陳啓昱卻突然在律師陪同下搶先一步至南檢報到，背後究竟是恩人還是金主或高手指點幫了他，答案恐怕只有陳啓昱自己才知道。