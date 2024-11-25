美售台無人機報價突然砍半 便宜2億 台防長倡：來買別的

國軍採購攻擊型無人機，出現美方報價大跌，只剩當初編列預算數一半的情況，引發立委質疑。左起國防部長顧立雄、戰規司長黃文啟、陸軍參謀長陳建義。(記者程嘉文/攝影)

台灣陸軍向美國採購兩款攻擊型無人機，發價書價格新台幣55億餘元，較原先報價115億餘元少了60億元（約2億美元）左右；台國防部 長顧立雄今天表示，希望朝野立委支持將省下的預算 用來增購反裝甲無人機，朝野立委都不解為何美方的報價跟發價差那麼多，要求國防部說明原因後再做決定。

台陸軍司令部向美國採購兩款俗稱「巡飛彈」的攻擊型無人機，包括685套人員殺傷用的彈簧刀300型，以及291套反裝甲的Altius600M型。計畫代號「獵鴞專案」，總金額新台幣115.4億元，執行期程為2024至2026年度，其中本年度為27.7億元。然而今年8月，美方卻再次提供發價書，兩案總金額驟減為新台幣55億元，降幅達一半以上。

台立院外交國防委員會今天對此舉行專案報告，朝野立委紛紛提出質疑，民進黨立委羅美玲說，美方初步報價60多億，但113年6月五角大廈安合局（DSCA）知會國會時，公告金額變為115億餘元，後來發價書又是55億多元，為什麼差距為何這麼大，台方有無向美方反映？

台國防部長顧立雄指出，當時台方曾向美方要求說明價差，美方表示這是綜合計算各項支出的最高價格。他表示，希望立院支持以多出的60億元，增購更多反裝甲無人機。因為目前的採購數量本就不敷需求，當初是考慮預算有限，因此先建案購買一部分；如今若能利用多出的金額，向美方增量採購，除可爭取更有利的售價，也可縮短後續建案之裝備籌獲期程。

台戰規司長黃文啟中將說，美國軍售 的流程，初步報價時，廠商係針對生產成本估價，而DSCA知會國會前，會針對所有相關成本、通膨計價、專案管理費等項目，作最高的估計值；美國政府對於海外軍售的原則，除了收取行政作業費用之外，是不賺不賠、不討價還價，所以會把價格估到最高，後續台方曾向美方了解有無高估等因素。這種情況過去也有遇到，但經過充分協調，就把價格談下來。

國民黨立委陳永康說，軍售案展現美國對台灣支持，台方雖相信美方，但中間可能有疏忽。對於如此的價格落差，除了美方內部檢討外，台方也可提出要求美國改進。

國民黨立委馬文君質疑，今年8月台方就收到降價後的發價書，為何9月還與AIT簽下100多億元的約？這不禁令人懷疑，軍方是否故意先編出天價，然後再利用剩餘款去增購？她因此認為本案應該撤，因為事關財政紀律。

陸軍參謀長陳建義中將說，如果重啟建案，恐怕要到2030至2031年。馬文君說，無人機進步非常快，是否需要現在一次買這麼多？會不會兩三年後就又有更進步產品可選？就算真的有必要增購，可用戰備急需之名建案，例如先前採購岸置魚叉飛彈，立委也都願意支持。

擔任輪值召委，安排此專案報告的民進黨立委王定宇說，一般軍售案從發價、核價到稽核，都是美國軍方負責，若是商售案則是台方自行比價。台方雖信任美方，但相關案子出現價格不一問題，作為買方的國軍也比照商售，自己好好做功課。