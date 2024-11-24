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三黨不過半常衝突 韓國瑜自曝常在主席桌上寫1字

記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里靈巖山寺今舉辦水陸法會，立法院長韓國瑜（前排右）出席擔任總主祭官。記者賴香珊／攝影
南投埔里靈巖山寺今舉辦水陸法會，立法院長韓國瑜（前排右）出席擔任總主祭官。記者賴香珊／攝影

台灣南投埔里靈巖山寺今天舉辦水陸法會，立法院長韓國瑜也出席，他致詞時自曝，由於3黨不過半，每當3黨衝突太厲害時，他就會想著佛祖說「要把心靜下來」拿筆寫下「心」字，就會拿筆在立院主席桌上寫「心」字，他也祈願眾生平安。

靈巖山寺定期舉辦水陸大法會，今年邀請立法院長韓國瑜、南投縣長許淑華、立法委員馬文君共同擔任總主祭官祈福祝禱，3人分別獲寺方致贈題有「福聚海無量」、「慈眼視眾生」、「普名照世間」書法匾額，韓國瑜致詞時更分享與寺方淵源。

韓國瑜指出，他母親3歲開始拜觀世音菩薩，從小他家裡就有佛堂，他也成了佛弟子，3年前更陪著當時93歲母親造訪靈巖山寺，但因正值疫情期間，山門並未開放，但寺內師父慈悲仍迎接他們，對信徒充滿溫暖跟照顧之心，也因此結緣。

韓國瑜進一步表示，以佛弟子來看工作，對他幫助很大，尤其現在立法院3黨不過半，自曝當院長以來，每當3黨衝突太厲害，他就會想著佛祖說「要把心靜下來」，之後就會拿筆在立院主席桌上寫下「心」字，寫了幾個月也有所體悟。

他說，心的筆畫有4畫，佛祖卻說「心即一切，一切即心」，他百思不得其解，寫了幾個月後，他發現「心」就像是把太極圖拉開，往左延伸，「心」中間的點代表生命，外面的點代表權力、金錢、男女等各種物質誘惑。而人要在各種由誘惑下保有本心，參透一切後會將第一筆畫勾回來，成為完整的太極圖。

韓國瑜有感而發提到，從政是希望國泰民安、人民安居樂業，也是他們的本心，如果離開了本心、從政目標，恐難敵誘惑；他更感謝靈巖山寺幾十年來持續教化人心，幫助了非常多的弱勢族群，並希望透過法會祈禱台灣風調雨順、人民平安。

韓國瑜、許淑華、馬文君3人也在靈巖山寺法師引領下，至寺廟內焚香祭祀，巡禮其開山方丈妙蓮老和尚紀念館時，也分別在祈福卡上寫下「眾生平安」、「平安喜樂」、「世界和平 國泰民安」等心願，不約而同的再次為國家社會祝禱許願。

立法院長韓國瑜（左）出席靈巖山寺水陸法會，巡禮開山方丈妙蓮老和尚紀念館時，他在祈...
立法院長韓國瑜（左）出席靈巖山寺水陸法會，巡禮開山方丈妙蓮老和尚紀念館時，他在祈福卡上寫下「眾生平安」。記者賴香珊／攝影
立法院長韓國瑜（右）今到南投出席靈巖山寺水陸法會，獲寺方致贈題有「福聚海無量」書...
立法院長韓國瑜（右）今到南投出席靈巖山寺水陸法會，獲寺方致贈題有「福聚海無量」書法匾額。。記者賴香珊／攝影
南投埔里靈巖山寺今舉辦水陸法會，立法院長韓國瑜（前排右2）出席擔任總主祭官。記者...
南投埔里靈巖山寺今舉辦水陸法會，立法院長韓國瑜（前排右2）出席擔任總主祭官。記者賴香珊／攝影

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