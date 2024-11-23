我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普新內閣完整名單出爐 羅林斯獲提名農業部長

低技能+高薪+遠距 求職詐騙警訊 別交出個資和匯款

台9高中生機車衝合歡山 2人遭攪拌車輾死…目擊同學嚇哭

記者江良誠／南投即時報導
仁愛鄉埔霧公路高中學生騎機車摔車，慘遭後方攪拌車輾過，兩人慘死，觸目驚心。圖／民眾提供
仁愛鄉埔霧公路高中學生騎機車摔車，慘遭後方攪拌車輾過，兩人慘死，觸目驚心。圖／民眾提供

南投縣仁愛鄉台14線埔霧公路今天中午發生死亡車禍，兩名17歲少年共乘機車經過人止關路段，從右側超車，機車打滑摔倒，遭水泥攪拌車輾過，後座朱姓少年頭顱破裂慘死，騎車蔡姓少年下半身重傷，送醫急救不治。詳細肇事原因和責任，正由警方調查。

據了解，蔡姓、朱姓是台中市某高中學生，今天和同學朋友相約，9人分乘５輛機車到合歡山旅遊。中午12時40分，行經台14線人止關路段時，前方有輛水泥攪拌車，蔡姓少年企圖從右側超車。

不過，右側就是山坡，路幅空間相當狹窄，機車疑似因路面砂石摔倒，兩人摔落路面還沒起身，就遭水泥攪拌車輾過，朱姓少年頭部破裂當場慘死，蔡姓少年則是下半身重傷。同行同學和友人目睹車禍慘狀，嚇得不知所措。

仁愛消防分隊接獲報案，立刻派救護車到場，朱姓少年明顯死亡，蔡姓少年雖無呼吸心跳，救護人員還是趕緊送醫，並一路以心肺復甦術搶救，但因下半身嚴重出血，到院前仍傷重死亡，家屬接獲通知，難以相信兩名少年車禍死亡，痛哭失聲。肇事水泥攪拌車潘姓駕駛（54歲）酒測值為零。

警方表示，仁愛鄉清境、合歡山是旅遊勝地，假日遊客更多，常有許多民眾組隊開車、騎機車上山旅遊。不過，埔霧公路和合歡山公路路幅狹窄，山路彎道多。仁愛鄉最近又因風災受損，正在進行工程，砂石車、水泥攪拌車等施工車輛多。提醒機車騎士，行經山區除了注意路況，遇到大型車輛也需保持距離，勿輕易超車，確保自身安全。

仁愛鄉埔霧公路高中學生騎機車摔車，慘遭後方攪拌車輾過，兩人慘死，觸目驚心。圖／民...
仁愛鄉埔霧公路高中學生騎機車摔車，慘遭後方攪拌車輾過，兩人慘死，觸目驚心。圖／民眾提供

上一則

台勞動部長換了他 雇主協會震撼：預見將改名「外勞部」

下一則

輕生公務員遺體被「硬凹上輪椅」？命理師曝他們恐怖後果

延伸閱讀

迎2028年奧運 UCLA鋪設路面充電設備

迎2028年奧運 UCLA鋪設路面充電設備
有話要說？上海路面大大的「操」字成年輕人打卡點

有話要說？上海路面大大的「操」字成年輕人打卡點
灣區路面狀況指數 巴洛阿圖、奧倫達、拉克斯波最佳

灣區路面狀況指數 巴洛阿圖、奧倫達、拉克斯波最佳
28年來最強颱 康芮襲台1死205傷 合歡山17級風破紀錄

28年來最強颱 康芮襲台1死205傷 合歡山17級風破紀錄

熱門新聞

中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

2024-11-16 05:05
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
薄瓜瓜曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹交往過。（取自微博）

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

2024-11-16 01:22
（聯合新聞網）

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

2024-11-22 08:40
薄瓜瓜幼時在程家昌背後玩耍。左為瓜瓜外公、中共開國少將谷景生。（程家昌提供）

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

2024-11-22 05:06
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

2024-11-15 22:05

超人氣

更多 >
薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識
胡歌重傷時不離不棄 曾出家女星爆新戀情網叫好

胡歌重傷時不離不棄 曾出家女星爆新戀情網叫好
華裔前國務院資深官員黃之瀚 獲川普任命為副國家安全顧問

華裔前國務院資深官員黃之瀚 獲川普任命為副國家安全顧問
這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進
薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行

薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行