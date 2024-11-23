繼麻辣燙後 中國福建「沙縣小吃」也將在台展店

11月23日，台灣民眾在「閩台小吃交流嘉年華」沙縣小吃展台前試吃。新華社

近年中國美食不斷傳到台灣，繼近月「楊國福麻辣燙」、「張亮麻辣燙」開店受到關注後，福建連鎖餐飲品牌「沙縣小吃」今日和台灣創鑫生機集團代表簽約，後者在獲得沙縣小吃商標的台灣代理權後，將透過開設實體門市和線上銷售等方式經營。

據中新社報導，閩台小吃交流嘉年華23日在台北西門町舉辦，共有14位沙縣小吃技藝傳承人來到台北，用台灣本地食材，現場製作拌麵、扁肉、水晶燒賣、烙粑、金包銀等經典沙縣小吃。

沙縣小吃技藝傳承人李賢錦說，選擇新鮮的豬後腿精瘦肉，用木槌棒打，兩斤肉要捶打1300到1600下，這樣扁肉口感會更佳。

活動期間，還舉辦台灣創鑫生機集團與沙縣小吃集團的簽約儀式，由台灣業者獲得沙縣小吃商標在台灣的代理權。報導稱，未來將透過在台開設實體門市和線上銷售等方式經營，沙縣小吃技藝傳承人也將向台灣業者提供烹飪技術培訓。

沙縣小吃集團負責人王劍雲說，沙縣小吃擁有240多個種類，目前在全球79個國家和地區開設門市近10萬家，年營業額超過人民幣550億元；台灣創鑫生機集團執行長王漢維表示，雙方的合作除了在台灣銷售沙縣小吃，還包括將牛肉麵、雞排等台灣小吃通過沙縣小吃門市在中國推廣。

所謂沙縣小吃，起源於中國福建省三明市的沙縣，泛指當地特色小吃的總稱，以沙縣傳統為主的店面大多會做扁肉、拌麵、燉罐、蒸餃等，但也有些外省市的沙縣小吃店面會引入當地菜色，後逐漸演變成綜合多類元素的中式小吃、中式快餐店。因此，面對「沙縣小吃」百花齊放，2008年沙縣當地政府主導設立沙縣小吃集團，力圖整合沙縣小吃，打造連鎖快參品牌，並積極於海外展店。