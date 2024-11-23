我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比特幣朝10萬美元大關再逼近 川普掀加密貨幣熱潮

薄瓜瓜婚宴菜單含沙茶、桔醬 台女婿用醬料認識台灣

繼麻辣燙後 中國福建「沙縣小吃」也將在台展店

記者陳政錄／即時報導
11月23日，台灣民眾在「閩台小吃交流嘉年華」沙縣小吃展台前試吃。新華社
11月23日，台灣民眾在「閩台小吃交流嘉年華」沙縣小吃展台前試吃。新華社

近年中國美食不斷傳到台灣，繼近月「楊國福麻辣燙」、「張亮麻辣燙」開店受到關注後，福建連鎖餐飲品牌「沙縣小吃」今日和台灣創鑫生機集團代表簽約，後者在獲得沙縣小吃商標的台灣代理權後，將透過開設實體門市和線上銷售等方式經營。

據中新社報導，閩台小吃交流嘉年華23日在台北西門町舉辦，共有14位沙縣小吃技藝傳承人來到台北，用台灣本地食材，現場製作拌麵、扁肉、水晶燒賣、烙粑、金包銀等經典沙縣小吃。

沙縣小吃技藝傳承人李賢錦說，選擇新鮮的豬後腿精瘦肉，用木槌棒打，兩斤肉要捶打1300到1600下，這樣扁肉口感會更佳。

活動期間，還舉辦台灣創鑫生機集團與沙縣小吃集團的簽約儀式，由台灣業者獲得沙縣小吃商標在台灣的代理權。報導稱，未來將透過在台開設實體門市和線上銷售等方式經營，沙縣小吃技藝傳承人也將向台灣業者提供烹飪技術培訓。

沙縣小吃集團負責人王劍雲說，沙縣小吃擁有240多個種類，目前在全球79個國家和地區開設門市近10萬家，年營業額超過人民幣550億元；台灣創鑫生機集團執行長王漢維表示，雙方的合作除了在台灣銷售沙縣小吃，還包括將牛肉麵、雞排等台灣小吃通過沙縣小吃門市在中國推廣。

所謂沙縣小吃，起源於中國福建省三明市的沙縣，泛指當地特色小吃的總稱，以沙縣傳統為主的店面大多會做扁肉、拌麵、燉罐、蒸餃等，但也有些外省市的沙縣小吃店面會引入當地菜色，後逐漸演變成綜合多類元素的中式小吃、中式快餐店。因此，面對「沙縣小吃」百花齊放，2008年沙縣當地政府主導設立沙縣小吃集團，力圖整合沙縣小吃，打造連鎖快參品牌，並積極於海外展店。

上一則

薄瓜瓜竹縣南園婚宴晚間登場 未見政治人物出席

下一則

蔡英文會美跨黨派議員 川普政權交接期間意義重大

延伸閱讀

多家BMW前經銷商突關門 福建消委會提醒消費者警惕

多家BMW前經銷商突關門 福建消委會提醒消費者警惕
福建兩岸茶博會逾140家台企參展 台灣館展現茶魅力

福建兩岸茶博會逾140家台企參展 台灣館展現茶魅力
王金平赴福建漳州祭祖 表態「大家都是中華民族一份子」

王金平赴福建漳州祭祖 表態「大家都是中華民族一份子」
王金平赴福建祭祖 將首度與國台辦主任宋濤在廈門會面

王金平赴福建祭祖 將首度與國台辦主任宋濤在廈門會面

熱門新聞

中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

2024-11-16 05:05
薄瓜瓜曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹交往過。（取自微博）

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

2024-11-16 01:22
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
（聯合新聞網）

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

2024-11-22 08:40
薄瓜瓜幼時在程家昌背後玩耍。左為瓜瓜外公、中共開國少將谷景生。（程家昌提供）

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

2024-11-22 05:06
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

2024-11-15 22:05

超人氣

更多 >
薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識
胡歌重傷時不離不棄 曾出家女星爆新戀情網叫好

胡歌重傷時不離不棄 曾出家女星爆新戀情網叫好
華裔前國務院資深官員黃之瀚 獲川普任命為副國家安全顧問

華裔前國務院資深官員黃之瀚 獲川普任命為副國家安全顧問
薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行

薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行
愛穿運動衫卻顯得幼稚？ 三穿搭讓妳舒適又不失成熟魅力

愛穿運動衫卻顯得幼稚？ 三穿搭讓妳舒適又不失成熟魅力