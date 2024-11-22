賴清德避開爭議 完成過境美目標

賴清德首次出訪選擇太平洋友邦，確定不會順勢過境美國本土。（總統府提供）

千呼萬喚始出來，賴清德 總統首次出訪選擇太平洋友邦，確定不會順勢過境美國本土；美國正值政權交接的敏感期，舊政府可能願意行個方便，但不至於想給新政府出難題，因此形成當前局面。

去年三月時任總統蔡英文 過境美國，美方端出「基於安全、舒適、尊嚴、與便利提供過境待遇，由美國在台協會主席代表歡迎」的過境套餐；如今，正忙著工作交接的國務院最新說法則相對簡單：「台灣高層的出訪計畫要問台灣當局，我們沒有進一步消息可提供。」

和過去先例比較，陳水扁、馬英九和蔡英文都是五月就職，八月就出訪，蔡英文的首次出訪甚至是六月；這次，賴清德直到十二月才出訪。

此外，三位前總統首次出訪目的地都是中南美洲，過境美國本土順理成章；賴清德應太平洋友邦邀請出訪，從結果上看，既避開美國本土的敏感性，又順利完成過境美國的目標。

總統任內首出訪 賴、蔡、馬比一比 (製表／記者周佑政)

賴清德擔任副總統時，兩度為訪問中南美洲過境美國本土，隨後，蔡英文總統高調過境美國，除了是美國當下政權穩定外，也反映華府對台灣領袖的評價。

原本傳出賴清德打算八月出訪並過境美國，不過今年美國選舉局勢詭譎，加上拜登政府處理對中關係的複雜本質，讓這件事沒了下文；台灣方面沒有放棄，更加低調運作賴總統過境。

以低調姿態尋求美方的過境待遇是當前理性且唯一的選擇，美國大選後到明年一月新總統川普 就職前時機敏感，美國學者有的建議全程低調處理，也有人建議別這麼做。

拜登政府已展開交接工作，川普忙著籌組新政府，才剛換下一個司法部長被提名人，內政還沒忙完；川普對國際事務最直接的接觸就是與烏克蘭總統澤倫斯基通話，重申支持烏克蘭，算是稍稍觸及俄烏戰爭。

在這種氛圍下，川普團隊顯然無意，也會要求現任政府不要挑事；對台灣態度不錯的拜登政府，可能援引先例安排賴的過境。

路透日前報導，夏威夷和關島都可能成為賴清德此次過境點。實際上，無論是關島或夏威夷，都有中華民國總統過境的紀錄，華府不會拒絕。

賴總統要注意的，不只是當前的敏感時機，還有他如何為自己未來的出訪與過境打下基礎。這是他首次以總統身分和美方打交道，華府和北京都在觀察這位被中國大陸特別點名的台灣總統要如何展現其穩健品質，以有尊嚴的姿態完成出訪與過境。