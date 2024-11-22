台灣紀錄片國際發光「公園」奪IDFA傑出藝術貢獻獎

製片廖修慧(左起)、攝影田倧源、導演蘇育賢以「公園」獲得肯定。圖／TIDF、你哥影視社提供

由蘇育賢導演、公視出品的紀錄片「公園」，台灣時間 22號凌晨，在阿姆斯特丹國際紀錄片影展IDFA的正式競賽單元創新視野(Envision Competition)，獲得「傑出藝術貢獻獎」。這也是台灣紀錄片在此全球規模最大、最具代表性的紀錄片影展，首度獲獎。

42歲的蘇育賢出生於台南，兼擅視覺藝術與紀錄片，更長期關注移工議題。他在新作「公園」當中，記錄兩位印尼 詩人相約在夜裡的台南公園會面，各自將白天在這座公園裡，與印尼移工同胞們相遇、相處的所見所聞所感，譜成詩歌，發想成計畫，在夜裡吟唱、想像、對話。漫漫長夜有訴不盡的故事，說故事的人也變成故事的一部分，打破了傳統紀錄片「真實」與「想像」的界線。

IDFA評審說明「公園」獲獎理由：「它創造了一種獨特的即興形式，為一個無形社群的經驗創造了空間，使之最終變得可聽見和可看見。」頒獎典禮上，導演蘇育賢偕製片廖修慧、攝影師田倧原，共同上台領獎，他謙虛表示，很榮幸能夠與全球傑出的紀錄片工作者齊聚一堂，看到了很多動人的故事，《公園》在 IDFA 國際首映，也引發很多觀眾回響和疑問：「這是紀錄片嗎？」他會把這些故事與疑問放心上，回台繼續努力創作。而一路協助蘇育賢的公視「紀錄觀點」委製協調王派彰，有感而發：「創作就是要突破與創新，不然所有的東西都會長成一樣的貌。」