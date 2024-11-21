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楊双子：台灣百年面對侵略強鄰 書寫過去是為走向未來

中央社華盛頓20日專電
作家楊双子（左）的「臺灣漫遊錄」今天獲得「美國國家圖書獎」，她與英文版譯者金翎上台領獎發表感言。(截取自中央社YouTube)
作家楊双子（左）的「臺灣漫遊錄」今天獲得「美國國家圖書獎」，她與英文版譯者金翎上台領獎發表感言。(截取自中央社YouTube)

作家楊双子的「臺灣漫遊錄」今天獲得「美國國家圖書獎」，她發表得獎感言說，一百年前台灣人對日本說「台灣是台灣人的台灣」，一百年後，台灣人對中國人說同樣一句話；這一百年來不變的是，「我們一直面對著身邊有強大而且具備侵略性的國家」。

楊双子上台領獎發表感言說：「有些人會問我，為什麼要書寫一百年前的事情，我總是回答，書寫過去是為了走向未來。」

她強調：「一百年前就有台灣人說，台灣是台灣人的台灣」，一百年後，今天的台灣人也說這句話，「但是我們對話的對象並不相同。一百年前，我們對日本人這麼說， 一百年後的今天，我們對中國人這麼說。這一百年來不變的是，我們一直面對著身邊有強大而且具備侵略性的國家。」

楊双子說，與此同時，台灣人自己內部的國家認同、族群認同也很不相同。「現在有些人會認為自己是中國人，就像是一百年前有些台灣人會覺得自己是日本人。我書寫是為了回答台灣人究竟是什麼人，而我持續的書寫過去是想要迎向更好的未來」。

「臺灣漫遊錄」講述日治時代兩位在不同文化教養下成長的日本及台灣女性，因機緣巧合進行了一趟縱貫鐵道美食之旅。華盛頓獨立書評寫道，這本書不只是一場美食家的盛宴，更是一段深入兩位令人難忘的女性內心的旅程。

「臺灣漫遊錄」英文版譯者金翎表示，「臺灣漫遊錄」英譯版是關於翻譯文學的翻譯文學，藉此希望鼓勵英文翻譯更注重如何展現原文本質，更勝於如何將故事「西方化」。

金翎表示，她開始翻譯時還是碩士生，深深感謝楊双子的信賴，盼透過這部小說讓世界更多讀者認識台灣文化和歷史。

金翎也感謝編輯Yuka Igarashi和Graywolf Press出版社的同仁，願意用「複雜」而「精確」的形式來呈現這部多元化又多層次的作品。

「臺灣漫遊錄」日文版「台灣漫遊鐵道的兩人」今年5月獲得第10屆日本翻譯大賞，是台灣文學作品首次獲得日本翻譯大賞首獎。

日本 楊双子

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