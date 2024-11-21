楊双子「臺灣漫遊錄」 台首本獲美國國家圖書獎作品

作家楊双子以作品「臺灣漫遊錄」獲美國國家圖書獎翻譯文學大獎，英文版由譯者金翎（Lin King）翻譯，Graywolf出版社出版。（春山出版提供）

作家楊双子以「臺灣漫遊錄」獲得美國國家圖書獎，楊双子說她寫作是為了回答「台灣人是誰」這個問題，書寫過去為了走向未來。書中透過相知相惜的兩位女性，呈現上個世紀30年代台灣社會景象。

第75屆美國國家圖書獎於美國時間20日晚間在紐約舉行，楊双子「臺灣漫遊錄」英文版Taiwan Travelogue，獲得翻譯文學大獎，英文版由金翎（Lin King）翻譯，Graywolf出版社於今年11月出版，「臺灣漫遊錄」是第1本台灣文學作品獲得美國國家圖書獎。

由作家楊双子（右）執筆、譯者金翎（左）翻譯的「臺灣漫遊錄」獲美國國家圖書獎翻譯文學類最高獎項。圖為楊双子與金翎在頒獎典禮現場合影。（紐文中心提供）

根據春山出版社提供新聞稿，楊双子原為雙胞胎當中的姊姊楊若慈與妹妹楊若暉的共同筆名，姊姊主力創作，妹妹負責歷史考據與日文翻譯，2015年楊若暉病逝，姊姊楊若慈獨自一人以楊双子筆名創作，「臺灣漫遊錄」後記「琥珀」是楊若慈虛構楊若暉考據後寫下文章。姊妹兩人雖生死離別，但仍在文學的世界相繫。

「臺灣漫遊錄」是楊双子2020年作品，故事虛構昭和13年（1937）青山千鶴子半自傳小說「青春記」被改編成電影並在台上映，在婦人團體日新會推廣下反應熱烈，青山千鶴子受邀來台巡迴演講。

故事中的青山千鶴子出身富紳家族，因母親早逝送往長崎分家養育，旅居台中時，日新會推薦台灣大家族庶出的女子王千鶴擔任翻譯。在全然不同文化教養下長大的兩人，因而有機會一起遊歷縱貫鐵道沿線城市，展開豐富的台灣鐵道旅行。

小說呈現上個世紀30年代台灣社會景象，透過兩人互動，展現殖民者與被殖民者之間的複雜關係。「紐約時報 」的書評所說，這是一本討論殖民權力的俄羅斯 娃娃，展現小說中的小說，翻譯裡的翻譯。

「臺灣漫遊錄」2020年出版後獲得金鼎獎、巫永福文學獎肯定。日文版於2023年出版後，不僅獲第十屆日本 翻譯大賞，市場上更累計印破萬本，深獲日本讀者喜愛。

「臺灣漫遊錄」英文版自傳出進入美國國家圖書獎翻譯文學決選名單後，又陸續引起多國興趣，目前也已售出南韓版，捷克語則正在洽談中。