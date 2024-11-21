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中國抵制金馬獎第6年 85中國人申請訪台參加周六頒獎典禮

記者陳宥菘／台北即時報導
第61屆金馬獎頒獎典禮周六即將登場，台陸委會副主委梁文傑21日表示，目前已有85名中國籍人士申請訪台參加頒獎典禮和系列活動。(記者陳宥菘／攝影)
第61屆金馬獎頒獎典禮周六即將登場，台陸委會副主委梁文傑21日表示，目前已有85名中國籍人士申請訪台參加頒獎典禮和系列活動。(記者陳宥菘／攝影)

第61屆金馬獎頒獎典禮周六即將登場，今年有276部中國電影報名，創近年之最，最終有多部中國電影與影人入圍。台陸委會副主委梁文傑21日表示，目前已有85名中國籍人士申請訪台參加頒獎典禮和系列活動，他並對中國電影踴躍報名參賽表示歡迎。

梁文傑21日在例行記者會表示，參加本屆金馬獎的中國電影非常多，是近年數量最多的，有276部，只比台灣電影少一部。

梁文傑並表示，滿推薦大家可以關注這些電影，譬如說有電影談到中國在COVID-19防疫期間的大規模封控措施，有些則談到中國同志現象。「現在來的電影這麼多、這麼踴躍，他們都是可能在大陸無法播放，但還是希望有一個自由的平台可以去表現，我們非常歡迎」。

中國自2019年抵制金馬獎，已進入第6年。然本屆有多部中國作品、多位影人突破禁令報名參賽並入圍。

中國導演婁燁執導的《一部未完成的電影》呈現中國疫情下生活，入圍最佳劇情片、最佳導演和最佳剪輯等獎項；中國導演耿軍執導的同志片《漂亮朋友》將角逐最佳劇情片、最佳導演和最佳男主角等八大獎項，堪稱本屆金馬獎最大黑馬。

另還有去年獲得最佳紀錄片、今年再度入圍的導演王兵的《青春（苦）》，中國導演王小帥執導圍繞土改的《沃土》入圍最佳改編劇本、最佳美術設計，還有入圍最佳劇情短片的《燃夜》、最佳動畫短片的《喵十一》、最佳紀錄短片的《哦瑪》、最佳新導演《三個羯子》，以及最佳新導演、新演員的《空房間裡的女人》等。

根據金馬執委會資料，本屆金馬獎總共有718部作品報名，共有台灣作品277部，電影276部作品，香港72部，澳門17部，馬來西亞21部，新加坡17部及其他67部跨國、跨域合拍影片。

入圍 同志 新加坡

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