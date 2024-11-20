香港47人案宣判 海基會羅文嘉：印證一國兩制失敗

海基會秘書長羅文嘉（左）20日接受匯流新聞網「中午來開匯」節目主持人黃光芹專訪。海基會提供

香港 民主派47人被控串謀顛覆國家政權罪，有45人遭重判4至10年不等刑期，海基會秘書長羅文嘉20日認為，這印證了一國兩制的失敗。他還說，兩岸最大的差別在於一個是極權專制的社會，一個是民主自由的社會，這是無法成為同一個國家的關鍵。

羅文嘉20日接受匯流新聞網「中午來開匯」節目主持人黃光芹專訪。他提到，昨天香港法院宣布45名香港民主派人士被判刑，原因是他們登記議員初選卻被控顛覆國家，更印證了一國兩制的失敗。

羅文嘉還說，中國大陸始終堅持「世界上只有一個中國、中國的代表是中華人 民共和國、台灣是中國的一部分」的三段論，這是台灣人民無法接受的。

他說，雖然一個國家可以有很多民族，同個民族也可以有多個國家，但兩岸最大的差別在於一個是極權專制的社會，一個是民主自由的社會，這是無法成為同一個國家的關鍵。

因此，對於兩岸恢復談判的契機，羅文嘉提出3點觀察。首先是習近平在中國大陸的領導統治出現變化，中國大陸有一句話說現在是歷史的垃圾時間，只能靜候內部發生變化，這對台灣可能是契機，也可能是危機。

羅文嘉說，第二是國際關係，兩岸關係的上游是美中關係，兩者的連動可能會產生機會。第三是台灣要確保現有的優勢，與國際盟邦緊密的結合，強化國防與全社會防衛能力，在國家利益之上凝聚內部團結。

羅文嘉表示，兩岸民間各項交流非常密切，也有許多衍生的問題需要處理，海基會是促進兩岸交流與解決問題的平台與橋梁，大門永遠為中國大陸朋友敞開，也希望陸方遵循1993年辜汪會談4項協議，恢復兩岸兩會 制度性往來，讓兩岸和平的橋梁暢通無阻。