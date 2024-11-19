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趙少康心臟手術後在家摔跤 肝臟邊角出血

記者沈能元／台北即時報導
「少康戰情室」主持人、中廣前董事長趙少康。（本報系資料照片）
「少康戰情室」主持人、中廣前董事長趙少康。（本報系資料照片）

「少康戰情室」主持人趙少康日前經歷複雜的心臟手術後，今天突然在臉書「報平安」，原來是他摔了一跤，沒想到，最後竟由救護車送醫。替趙少康進行心臟手術的振興醫院院長魏崢說，趙少康送到醫院時，「真的嚇了一跳」，想說發生什麼事了，這次會特別注意趙少康的狀況。

趙少康於臉書表示，上周三他在家摔一跤，周日上午突然腹痛嚴重，愈來愈沒精神，最後是救護車送去振興的，這還是他一輩子第一次上救護車。魏崢說，檢查發現，趙少康的肝臟邊角遭到撞擊少量出血，出血後來停了，研判是肝臟靜脈出血，就待血管慢慢修復，「現在沒事了」。

魏崢說，一般人摔跤沒什麼事，但這次趙少康在家摔跤，且摔下去的時候，腹部可能撞到地上什麼東西，而撞擊位置正巧是右側肋骨下方的肝臟；一般來說，摔倒撞到肝臟的機會不多，就算撞到，出血機會也不多，這次剛好撞到，且趙少康才動完心臟手術，正在服用抗凝血劑，也增加出血的機會。

趙少康自我檢討，一是血壓太低時不可站立，二是術後動作要慢，偏偏他什麼都快，身體可能一時協調不過來，以後要改掉「快」這個毛病，三是大手術後要充份休息，我休息時間不夠就急著主持節目，還是有壓力的。

魏崢說，趙少康的個性是比較急，術後沒有好好休息，上周三就開始主持的工作，這次摔倒可能是休息真的不夠，身體還沒有完全恢復、太累了，有點頭暈就摔倒了。

魏崢說，一般來說，心臟手術後，隔天會讓病人下床輕微活動，第三天就可以在病房外的走廊散步，而病人多應休養二周，休養期間，從事散步等輕鬆的工作，但趙少康心臟手術複雜，理應要多休息，印象中，10多天就出院了，不過，當時評估趙的身體還算不錯，就允許出院。

趙少康目前還在加護病房觀察，魏崢說，今天到病房探視，趙少康精神還不錯，這次希望趙少康多休息幾天。至於，何時可以轉出加護病房，魏崢說，對於趙少康這次的情形會特別注意，目前還需多觀察幾天，轉出加護病房沒有時間表。

趙少康最近動了開心手術，由振興醫院院長魏崢執刀，手術約6小時，留下近20公分疤痕...
趙少康最近動了開心手術，由振興醫院院長魏崢執刀，手術約6小時，留下近20公分疤痕。魏崢說，趙少康摔倒後，他到加護病房探視，趙少康精神還不錯。(本報系資料照)

趙少康 臉書

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