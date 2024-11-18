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韓星用中文溝通？她與「車銀優」加LINE熱戀 險被騙買點

記者黃宣翰／台南即時報導
不法分子冒用韓國藝人「車銀優」的大頭照，對鄭女行騙。記者黃宣翰／翻攝
不法分子冒用韓國藝人「車銀優」的大頭照，對鄭女行騙。記者黃宣翰／翻攝

台南市一名單身鄭姓女子透過臉書交友，認識冒名韓星，雙方以LINE互加好友後，鄭女迅速陷入熱戀，對方要求她去買5000元遊戲點數卡，就會送車和錢給她。鄭女信以為真，昨天急衝超商要購買點數卡，幸好店員機警通報警員勸阻，保住她辛苦積蓄。

據了解，46歲鄭姓女子昨天下午2點多趕赴台南市中西區康樂街某超商，欲購買5000元遊戲點數卡，再將序號拍給她的韓國男網友，店員直覺有異，立即通報台南市警二分局海安派出所警員郭柏宏、吳玟庭前來關懷。

鄭女表示，她是透過臉書認識韓星「車銀優」男網友，2人以LINE互加好友後相談甚歡，迅速陷入熱戀。對方在訊息中告知，送貨公司剛告知，妳今天沒有收到他們的卡，他們想今天把所有東西都交給妳，妳現在就去購買5千元點數卡作為手續費，這樣他們就會為妳送車和錢，請按照管理層告訴妳的去做，妳今天會很開心的。

鄭女一開始對於男網友即是韓星深信不疑，出示其粉絲專頁解釋，警員吳玟庭不斷勸說:「為何男友是韓國人，反而使用中文字溝通呢？你們未見過面，根本無法確認其身分真偽。」還提出諸多相關案例說明後，鄭女才驚覺這是一場詐騙，才相信跟她談網戀的不是韓星車銀優，才未購買點數卡。

分局長劉怡宗提醒民眾，在臉書或LINE等社群媒體結識帥哥美女等陌生網友，其中有相當比例是詐團盜圖冒用，遇到對方要求提供帳戶資料、提交金錢、購買點數等，都是屬於常見詐騙手法，務必提高警覺，任何匯款、購買遊戲點數前，也務必多方求證，避免遭受詐騙。

台南市警二分局海安派出所警員吳玟庭（左），檢視鄭姓女子（右）手機對話內容，確認是...
台南市警二分局海安派出所警員吳玟庭（左），檢視鄭姓女子（右）手機對話內容，確認是詐騙技倆，及時阻詐。記者黃宣翰／翻攝

臉書 LINE 超商

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