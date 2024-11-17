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柯文哲被押 民眾黨何去何從? 蔡壁如：要變得更接地氣

記者游振昇／台中即時報導
台中市政府市政顧問蔡壁如(右)，今天到台北參加活動。圖／取自蔡壁如臉書
台中市政府市政顧問蔡壁如(右)，今天到台北參加活動。圖／取自蔡壁如臉書

民眾黨主席柯文哲目前仍被押，上百名小草今天在台中舉辦寧靜舉牌抗議司法行動，台中市府市政顧問蔡壁如今天在台北參加活動時有感而發，她在臉書寫「民眾黨要變得更接地氣」，她說真正的好政黨，應該和人民站在一起，而內造政黨就是實現這個目標的第一步。

蔡壁如臉書寫，台灣的政治經過30年的發展，政黨的運作方式卻常讓人覺得「很遠」，好像跟老百姓的生活沒什麼關係。民眾黨在柯文哲京華城案後，社會瀰漫著民眾黨就是廟小妖風多。也許該做一個新論述：把自己變成一個更接地氣的政黨。

她說政黨可以分成兩種，內造政黨，政黨的核心在「國會」裡。黨中央負責幫忙後勤，如募款、做政策研究，但不會對國會指指點點。這樣的政黨，立委更有權力，也更專注為人民解決問題；外造政黨，政黨的核心在「黨中央」，由黨主席或是其他高層說了算，立委只是幫忙執行，跟老百姓的距離常常比較遠。

蔡壁如說，現在的國民黨、民進黨，幾乎都是「外造政黨」，久了會出現一些問題，比如立法院變成「橡皮圖章」，只負責配合行政部門。政黨高層脫離民意，離人民愈來愈遠。

她提出為什麼民眾黨適合內造政黨？因為民眾黨現在的8席立委，全部都是「不分區立委」，沒有地方選區的壓力，他們的優勢是專業能力和形象好，但劣勢是沒有地方基層力量，這時候，內造政黨的模式，也許是更好的選擇。

她說內造政黨有很多好處，但也不是說做就能成功，還有幾件事要解決，包括地方組織太弱，民眾黨現在沒有區域立委，地方基層的發展還很不足，如果要接地氣，就必須開始建立地方的基層組織，吸引更多地方上的支持者。

另外文化的改變，從以「黨中央為主」的模式轉變成「國會為主」，需要改變黨內運作的習慣，這需要一段時間的努力。

還有民眾的支持，要讓大家相信民眾黨是「不一樣的政黨」，必須用行動來證明，比如推動貼近民生的政策、建立與地方的深厚連結。

蔡壁如說，2026年對民眾黨是個挑戰，現在，也許是選擇「內造政黨」路線的好時機。讓立法院的立委真正成為權力中心，讓黨中央成為幫助的角色，這不只是對民眾黨的好處，也是對台灣民主政治的一次突破。

柯文哲 臉書 國民黨

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