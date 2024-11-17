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李貞秀曝柯文哲曾點名「他」接黨主席 黃國昌：沒聽過

記者葉冠妤／台北即時報導
立委黃國昌今出席「植植走大遊行 出來拚蔬贏」。記者葉冠妤／攝影
立委黃國昌今出席「植植走大遊行 出來拚蔬贏」。記者葉冠妤／攝影

民眾黨主席柯文哲請假期限29日將屆滿，代理黨主席議題備受關注，有中央委員提議要替柯文哲延長請假，但有媒體報導民眾黨不分區提名人李貞秀指今年4月柯文哲曾透露若健康有狀況，就是民眾黨立委黃國昌接主席。對此，黃國昌今受訪表示，他沒聽過這個說法，目前黨主席就是柯文哲，也提醒所有民眾黨黨公職，大家該做的是把工作做好。

黃國昌今上午出席「植植走大遊行 出來拚蔬贏」迎行，會前受訪針對李貞秀爆料回應，柯文哲在任何場合的公開發言，有當時心境上設定跟想法，台灣民眾黨是個有制度的政黨，目前黨主席就是柯文哲，正在土城看守所落難，他也提醒所有民眾黨黨公職，大家該做的是在工作崗位上把工作做好，不要辜負每張選票對民眾黨期待，要做的是認真兌現對選民承諾。

黃國昌說，台灣民眾黨跟民進黨不一樣，民進黨是開了競選支票隨時會跳票的芭樂黨，但民眾黨是會努力兌現競選承諾的政黨。

他說，現在最困難是不知道柯主席此刻想法，目前柯文哲不僅是雙手雙腳被綁，連嘴巴都被封起來，因此他再次懇求社會大眾，當攻擊、汙衊柯文哲的時候，「請想想柯文哲是一個現在完全沒辦法幫自己講話的人，連民眾黨黨公職的人要幫他講話都不知道他在想什麼，完全沒辦法跟他溝通」。

黃國昌說，上周的民眾黨中央委員會議，他已公開表達支持柯文哲繼續請假，屆時若作決成決議，必須思考如何以合法、正當途徑傳遞訊息讓柯文哲知道，而他們也能以好的、合法正當途徑知道主席想法。

他表示，一個政黨要跟黨主席溝通，跟現在偵辦的司法案件一點關係都沒有，卻連溝通都沒辦法溝通，這就是台灣現在的民主法治嗎？「請問賴清德，這就是你帶給台灣的民主法治嗎？」

此外，對於民眾黨文宣部前主任「小牛」柯昱安提及，曾勸黃國昌不要加入民眾黨。黃國昌說，他一直把小牛當成能交換意見、不錯的聊天對象，今天為止，他也不會對外轉述跟小牛聊天內容，請小牛再想一想，他這樣行為是破壞的是人跟人之間信任。

黃國昌表示，他有什麼話就是公開講，先前也是call in柯昱安直播，請他回來民眾黨，大家一起努力。把私底下、不符合事實的對話拿出來說嘴，這是破壞人跟人基本信任，不是可取行為。

柯文哲 民進黨 賴清德

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