賴清德：美多位新閣員與台灣有深厚關係 堅定挺民主

賴清德總統今天出席今週刊青年論壇。圖／取自今週刊直播

台灣總統賴清德 今天出席今週刊青年論壇，現場匯聚來自全台各地高中職、將近三百位高中生。現場提問環節問及關於台美關係，賴清德表示，美國總統川普 當選後至今，提名幾位重要內閣成員，都與台灣有深厚關係，他們對民主的堅持也是相當堅定。

北一女同學提問，對於川普提名友台大將魯比歐出任美國務卿，而魯比歐在2020年曾經與賴清德會面過，這對於美台關係是否有加分作用？以及未來期待跟美國強化哪一種交流？

賴清德指出，魯比歐是非常棒的人，回憶上次拜訪經過，他與當時甫卸任立委的蕭美琴共同前往華府，當賴清德一坐下來，魯比歐隨即表示，他一定支持台灣。賴清德表示，面對台灣，魯比歐相當熱忱，且他來自古巴，因此他相當反共產黨，而台灣是民主國家，他一定支持民主、支持民主台灣，這是他的想法。

賴清德說，過去八年，蔡總統與美國建立非常信賴關係，台美關係史上最好。未來在國防、外交、經濟、產業等面向，他將持續與美國新政府緊密合作，在過去四年，拜登 總統政府對台灣的協助基礎之上，政府也能夠跟川普新任總統、他的內閣團隊共同合作，期待創造台美雙贏，讓台海和平穩定持續，是首要目標。