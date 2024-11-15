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秘魯重申支持一中原則 台外交部呼籲勿再扈從中國謬論

中央社台北15日電
針對中、秘兩國涉及貶損台灣主權的不實論述，台外交部表達嚴正抗議並予以譴責。（本報系資料照片）
針對中、秘兩國涉及貶損台灣主權的不實論述，台外交部表達嚴正抗議並予以譴責。（本報系資料照片）

台外交部今天指出，中國國家主席習近平與秘魯總統博魯阿爾特舉行雙邊會晤，聯合聲明妄稱「秘魯重申其對一個中國原則的堅定支持」。台外交部嚴正抗議並予以譴責，呼籲秘魯勿再扈從中國「一中原則」謬論，淪為助長區域緊張的幫凶。

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會於秘魯舉行，外交部今天指出，習近平在秘魯出席「亞太經濟合作經濟領袖會議」期間，與秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）於當地時間14日舉行雙邊會晤，並於會後發表聯合聲明，妄稱「秘魯重申其對一個中國原則的堅定支持」。

針對中、秘兩國涉及貶損台灣主權的不實論述，台外交部表達嚴正抗議並予以譴責。

台外交部重申，中華民國（台灣）是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國從未統治過台灣一天，這是舉世皆知的事實。台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權法治的現代民主國家，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

台外交部表示，秘魯政府值此舉辦重要國際會議之際，未慮及成員國間友好氛圍，反而片面扈從中國政府偏頗的「一中原則」，混淆國際視聽，絕非出席APEC各經濟體領袖代表所樂見。

台外交部呼籲秘魯應認清中國以經貿利益對拉美國家進行滲透的圖謀，勿再扈從中國「一中原則」謬論，惡意貶抑台灣主權，淪為助長區域緊張的幫凶。

台外交部嚴正重申，台灣人民捍衛民主自由價值的堅強意志無庸置疑，更不容輕視，呼籲國際社會共同譴責中國政府片面且蓄意破壞兩岸關係和平穩定的霸凌作法。

一中原則 習近平 APEC

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