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TaiwanPlus美國大選新聞爭議 執行長余佳璋記過

中央社台北15日電

台灣公視董事會今天討論TaiwanPlus報導美國總統大選新聞爭議，公視表示，TaiwanPlus執行長余佳璋自請處分，在會中通過予以記過，且將強化教育訓練、研擬國際新聞製播準則等方式以提升新聞品質。

公視經營的TaiwanPlus日前製作美國總統大選相關報導時提及候選人川普（Donald Trump）涉及刑事定罪，候選人賀錦麗（Kamala Harris）可能是第1位女總統等內容引發批評。

公視基金會發布新聞稿指出，公視今天舉行董事會，針對TaiwanPlus報導美國總統大選的爭議新聞進行討論，並參考節目及新聞自律委員會的討論意見。TaiwanPlus執行長余佳璋會中提出自請處分，董事會認同經管團隊併合其他管理疏失予以記過處分。

會中提到新聞下架的時間序，TaiwanPlus團隊說明暫時下架是基於內容未符合公共媒體精神與報導分際，8日暫時下架並修改內容後重新上架，而下架是編輯室討論的結果，並非文化部指示。

公視基金會表示，將會虛心檢討改進，TaiwanPlus已針對此案例討論，檢視採訪規劃作業與既有之新聞準則與核稿程序，強化新聞內容與公正性，並以強化教育訓練、研擬國際新聞製播準則、打造友善合作的國際工作團隊、積極正向社會對話。

美國總統大選 川普 賀錦麗

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