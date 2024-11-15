薄瓜瓜婚宴菜色曝光 傳台特色柿餅、宜蘭米端上桌
前中共政治局委員兼重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，情定台灣羅東博愛醫院許家第三代千金，傳出婚筵選定23日中午，將辦在新竹縣新埔鎮的The One南園人文客棧，不僅菜色高貴典雅，還強調「越在地越國際」，全部選用台灣在地食材，新竹、宜蘭等地農產都會入菜。
據傳，薄瓜瓜與許家千金婚筵當天將對南園包場，菜色將由南園主廚設計安排，選用宜蘭米、新竹柿餅、新竹烏魚子等食材入菜，還可能出現「水潤餅」作為前菜餐點，每道料理都將以精緻的個人餐盤形式上菜，呈現典雅又具傳統的台灣風味，同時也傳出當天包場席開多桌，可能會在南園內的同心樓宴客。
對此，The One南園並未證實當天菜色是否如外傳，不過仍表示對於所有新人或企業活動，The One南園都會利用「風土幻化味覺地景」來呈現，襯托東方人文素養內涵。對於喜筵是否在南園內的同心樓舉辦，南園同樣不予證實，不過仍提到南園內有多座亭台樓閣，包含同心樓、南樓等，以及廣達8萬坪的戶外空間，任何新人選在南園完成終身大事，The One南園都會用心配合。
The One南園也再次強調，南園一直以來接待過許多貴賓、企業及品牌活動，不過每位貴賓的隱私也是南園所非常注重，感謝各界關心。
據了解，不少知名國際品牌都曾選定The One南園舉辦品牌活動，9月初路易威登（Louis Vuitton）就曾在南園舉辦頂級珠寶展，女星賈靜雯更配戴價值高達6億元台幣（約1800萬美元）的「巴黎之心」鑽石項鍊出席，近期也有Dior 、雅詩蘭黛、思科、Harry Winston等，以及頂級車商如保時捷、法拉利、Lexus等在南園舉辦企業活動。
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