薄瓜瓜婚宴菜色曝光 傳台特色柿餅、宜蘭米端上桌

薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。記者巫鴻瑋／攝影

前中共 政治局委員兼重慶市委書記薄熙來 之子薄瓜瓜，情定台灣羅東博愛醫院許家第三代千金，傳出婚筵選定23日中午，將辦在新竹縣新埔鎮的The One南園人文客棧，不僅菜色高貴典雅，還強調「越在地越國際」，全部選用台灣在地食材，新竹、宜蘭等地農產都會入菜。

據傳，薄瓜瓜與許家千金婚筵當天將對南園包場，菜色將由南園主廚設計安排，選用宜蘭米、新竹柿餅、新竹烏魚子等食材入菜，還可能出現「水潤餅」作為前菜餐點，每道料理都將以精緻的個人餐盤形式上菜，呈現典雅又具傳統的台灣風味，同時也傳出當天包場席開多桌，可能會在南園內的同心樓宴客。

對此，The One南園並未證實當天菜色是否如外傳，不過仍表示對於所有新人或企業活動，The One南園都會利用「風土幻化味覺地景」來呈現，襯托東方人文素養內涵。對於喜筵是否在南園內的同心樓舉辦，南園同樣不予證實，不過仍提到南園內有多座亭台樓閣，包含同心樓、南樓等，以及廣達8萬坪的戶外空間，任何新人選在南園完成終身大事，The One南園都會用心配合。

The One南園也再次強調，南園一直以來接待過許多貴賓、企業及品牌活動，不過每位貴賓的隱私也是南園所非常注重，感謝各界關心。