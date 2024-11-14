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憂川普高關稅 台央行總裁：誰付費很難說

記者陳儷方、陳美君／台北15日電
川普贏得美國總統大選，中央銀行總裁楊金龍14日表示，面對川普2.0「必須非常小心」，包括貨幣政策如何因應。(記者曾學仁／攝影)
川普贏得美國總統大選，中央銀行總裁楊金龍14日表示，面對川普2.0「必須非常小心」，包括貨幣政策如何因應。(記者曾學仁／攝影)

美國新總統川普明年1月上任，中央銀行總裁楊金龍昨天表示，川普勝選讓他「感覺有一種挑戰」，因為對金融市場而言，不確定性是個很大的問題。

至於台灣是否會因為對美貿易順差逾500億美元面臨制裁，楊金龍說，台灣出口晶片等資通訊產品是戰略物資，美國需要台灣的產品，「說要制裁我們也不至於吧」。

立法院財政委員會昨天邀財金部會，針對「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」專題報告。

楊金龍表示，川普與拜登的經濟政策雖然不太一樣，但美國兩黨對台灣的態度差異不是非常大，就經濟金融方面來看，面對川普2.0「必須非常小心」，包括貨幣政策如何因應。

多名立委關切川普上任後恐築起關稅高牆恐造成哪些衝擊，楊金龍說，若是中國大陸的ＥＶ（電動車）、鋰電池、太陽能產業等「新三樣」，稅率超過60%都有可能，但其他商品，特別是美國非常依賴中國大陸的消費品，不太可能課這麼高的關稅，他對川普揚言要對中國大陸課徵60%高關稅感到「懷疑」。

賴士葆追問，若川普落實高關稅政見會怎麼樣？楊金龍回應，聯準會主席鮑爾說得很好，對政見不去預測、不去假設、不去猜測，因為時間點是什麼時候、規模怎麼樣都還搞不清楚。

楊金龍：高順差恐遭盯上 但美需要台晶片「不至於制裁我們」

不過，楊金龍說，川普首次就任總統時爆發美中貿易衝突，轉單效應對台灣反而有利，況且「台灣輸出到美國的商品，是美國所需要的，而且是戰略商品，加徵關稅，是誰要來付費，是我們的出口商，還是他們的消費者呢，還很難說」。

立委李坤城質詢楊金龍看到川普勝選時的感受，楊金龍說，「感覺有一種挑戰」，因為川普是商人性格，不容易預期他的政策，「本身就是一個uncertainty（不確定）」，他認為外匯市場就會面臨很大挑戰，因為國際資本流動不小，原本大家預期美國降息美元會轉弱，但沒想到美元強升，其他幣別都走貶，第二挑戰就是關稅，若川普關稅政策衝擊全球貿易，台灣的對外貿易也會受衝擊。

此外，美國聯準會今年9月降息兩碼，11月再降息一碼，市場關注川普上台後聯準會的貨幣政策是否改變，楊金龍說，川普上任後，聯準會的降息步調恐怕會改變，聯準會唯一能做的是看數據，包括通膨數據、勞動市場情況，以及財政政策，接下來將緊盯川普上任後的關稅政策、財政政策何時推出、規模多大，再彈性調整貨幣政策。

立委李彥秀質詢指出，張忠謀說全球貿易已死，央行看法如何？楊金龍認為，川普上任後，全球貿易更加碎片化，去全球化是程度的問題，已死的形容是比較極端說法；不過，台灣廠商非常靈活，有些回台投資、有些到東南亞去，應變能力很強，但政府也要提供協助，美國政策會怎麼變化，官方最先知道，企業和政府要密切配合。

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