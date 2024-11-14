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賴清德祝賀魯比歐受任美國務卿 盼強化台美夥伴關係

中央社台北14日電
美國總統當選人川普13日任命參議員魯比歐（Marco Rubio，左）擔任國務卿，台賴清德總統透過Ｘ恭賀魯比歐，也分享他在2020年當選副總統後訪美時，與魯比歐會晤的照片。（取自X@賴清德）
美國總統當選人川普13日任命參議員魯比歐（Marco Rubio，左）擔任國務卿，台賴清德總統透過Ｘ恭賀魯比歐，也分享他在2020年當選副總統後訪美時，與魯比歐會晤的照片。（取自X@賴清德）

美國總統當選人川普透過聲明任命聯邦參議員魯比歐擔任國務卿，而4年前，當時為副總統當選人的賴清德以民間友人身分訪美，在受邀參加「國家祈禱早餐會」時就曾與魯比歐會晤；事後，賴清德與魯比歐還透過社群媒體，發布兩人會晤照片與會談內容。

美國總統當選人川普（Donald Trump）13日透過聲明正式任命參議員魯比歐（Marco Rubio）擔任國務卿。

賴總統今天在X平台發文表示，誠摯恭賀魯比歐的國務卿任命，感謝魯比歐對台灣的堅定支持以及努力不懈捍衛全球自由與人權價值。期待進一步推進台美關係，以促進和平與繁榮。

賴總統貼文也分享2020年以副總統當選人身分訪美時，他與魯比歐會晤的照片，顯示兩人交情。

此外，在魯比歐X平台的貼文，賴總統也在底下回覆，台灣期待與美方強化夥伴關係，提升台美共同對自由、繁榮印太區域的努力。

黨政人士指出，魯比歐是美國參議院頭號對中鷹派人物，友台立場相當鮮明，2020年蔡賴配勝選，當時賴清德作為副總統當選人，第一個涉外行程就是同年2月出訪美國，陪同賴清德的正是後來成為駐美代表的蕭美琴。

黨政人士說，賴蕭兩人以「民間人士」身分受邀參加「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast），賴清德在訪問過程也與魯比歐見面，事後還透過社群媒體發表兩人會談照片，表示在會議中談及增強台美關係及台灣參與世界組織的議題，賴清德也感謝魯比歐長期為台灣發聲。

對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，魯比歐的挺台、反共意志非常堅定，對台灣是大利多，而「見面三分情」是人與人交流間恆久不變的道理，亦是外交上很重要的工作環節，相信魯比歐對台灣會有更加強烈的信任感。

賴清德 國務卿 社群媒體

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