我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

梅蘭妮亞這回不當全職第一夫人了 傳不搬入白宮

國台辦控阻撓兩岸航點恢復 陸委會：航空公司客源不足

記者陳宥菘／台北即時報導
大陸國台辦13日表示，「民進黨當局」的刻意阻撓是影響兩岸航線航點及航班恢復的主要因素，陸委會回擊稱，航班航點之所以減少，是因為陸方尚未開放陸客來台旅遊，航空公司客源不足。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦13日表示，「民進黨當局」的刻意阻撓是影響兩岸航線航點及航班恢復的主要因素，陸委會回擊稱，航班航點之所以減少，是因為陸方尚未開放陸客來台旅遊，航空公司客源不足。（記者廖士鋒／攝影）

根據大陸民航局10月底公告最新的冬春航季航班航點安排，兩岸航線的航班航點持續下降，國台辦13日表示，「民進黨當局」的刻意阻撓是影響兩岸航線航點及航班恢復的主要因素。陸委會回擊稱，航班航點之所以減少，是因為陸方尚未開放陸客來台旅遊，航空公司客源不足。

大陸民航局日前公布今年冬春航季，在兩岸航班部分，已批覆21家航空公司在大陸18個航點與台灣桃園等4個航點間的每周742班客貨運航班計畫，與去年同期的942班、33點相比持續下降。

國台辦發言人朱鳳蓮13日在例行記者會上表示，兩岸航線受民進黨當局干擾，航點尚未完全恢復常態。大幅減少的是尚未恢復通航的大陸航點的航班方案。民進黨當局的刻意阻撓是影響兩岸航線航點及航班恢復的主要因素。

對此，陸委會表示，逐步恢復兩岸健康有序交流是政府政策，政府主管機關會依據兩岸人員交流之實際需求，以及兩岸整體情勢進行綜合評估，適時規劃推動兩岸空運直航航點之恢復。

陸委會強調，航班航點之所以減少，是因為陸方尚未開放陸客來台旅遊，航空公司客源不足，而最近公布的「懲獨22條」等，更是嚴重影響台灣人民赴陸人身安全風險。

陸委會表示，我們呼籲陸方放棄政治框架及停止危害兩岸交流的惡法，共同為兩岸和平穩定與交流作出貢獻。

民進黨

上一則

台灣阿里山福美吊橋旁木棧道斷裂 1死4傷

下一則

太豪了…郭台銘一桿進洞 當場發50萬大紅包

延伸閱讀

遭列台獨清單⋯曹興誠控告國台辦恐嚇 陸委會：支持

遭列台獨清單⋯曹興誠控告國台辦恐嚇 陸委會：支持
民進黨立委批劉德華唱「中國人」國台辦：一些綠營政客數典忘祖

民進黨立委批劉德華唱「中國人」國台辦：一些綠營政客數典忘祖
黑白集／封殺陸配參政權 陸委會擅權「弒憲」

黑白集／封殺陸配參政權 陸委會擅權「弒憲」
被中國列為台獨頑固分子 曹興誠控告國台辦主任宋濤

被中國列為台獨頑固分子 曹興誠控告國台辦主任宋濤

熱門新聞

媒體人璩美鳳指柯文哲在總統大選期間曾對她性騷擾。(本報資料照片)

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

2024-11-11 21:45
川普在大選中大獲全勝，在全球無遠佛屆的影響力也無限加大。（路透）

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

2024-11-10 20:40
媒體人璩美鳳(中)舉行記者會說明柯文哲對她性騷，並出示LINE的對話紀錄。記者毛昱棋/攝影

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 LINE不堪內容曝光

2024-11-12 12:54
嘉義高中運動大會，有學生拿手機將教英文蔡姓女教師，與同學跳三振舞影片，貼在社群網站threads，女教師穿迷你短裙帶學生跳舞，身材姣好、露出細白長腿，畫面引發網友暴動。(記者魯永明／翻攝)

台灣美女高中師長腿短裙 運動會上跳三振舞成嬌點

2024-11-08 19:20
總統當選人川普。(美聯社)

2016年川蔡通上話 CNN分析為何賴清德低調賀川普當選

2024-11-08 19:34
國民黨立委王鴻薇接獲爆料照片，指行政院政務委員陳時中(右一)被拍到與香肩美女比肩而出，但後來證實是烏龍爆料。(圖／王鴻薇辦公室提供)

被拍與陳時中比肩而出 美女醫師原來是她

2024-11-12 11:55

超人氣

更多 >
川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普不按牌理出牌 福斯主播赫塞斯將任防長 觀察家錯愕

川普不按牌理出牌 福斯主播赫塞斯將任防長 觀察家錯愕