國台辦控阻撓兩岸航點恢復 陸委會：航空公司客源不足

大陸國台辦13日表示，「民進黨當局」的刻意阻撓是影響兩岸航線航點及航班恢復的主要因素，陸委會回擊稱，航班航點之所以減少，是因為陸方尚未開放陸客來台旅遊，航空公司客源不足。（記者廖士鋒／攝影）

根據大陸民航局10月底公告最新的冬春航季航班航點安排，兩岸航線的航班航點持續下降，國台辦13日表示，「民進黨 當局」的刻意阻撓是影響兩岸航線航點及航班恢復的主要因素。陸委會回擊稱，航班航點之所以減少，是因為陸方尚未開放陸客來台旅遊，航空公司客源不足。

大陸民航局日前公布今年冬春航季，在兩岸航班部分，已批覆21家航空公司在大陸18個航點與台灣桃園等4個航點間的每周742班客貨運航班計畫，與去年同期的942班、33點相比持續下降。

國台辦發言人朱鳳蓮13日在例行記者會上表示，兩岸航線受民進黨當局干擾，航點尚未完全恢復常態。大幅減少的是尚未恢復通航的大陸航點的航班方案。民進黨當局的刻意阻撓是影響兩岸航線航點及航班恢復的主要因素。

對此，陸委會表示，逐步恢復兩岸健康有序交流是政府政策，政府主管機關會依據兩岸人員交流之實際需求，以及兩岸整體情勢進行綜合評估，適時規劃推動兩岸空運直航航點之恢復。

陸委會強調，航班航點之所以減少，是因為陸方尚未開放陸客來台旅遊，航空公司客源不足，而最近公布的「懲獨22條」等，更是嚴重影響台灣人民赴陸人身安全風險。

陸委會表示，我們呼籲陸方放棄政治框架及停止危害兩岸交流的惡法，共同為兩岸和平穩定與交流作出貢獻。