台灣阿里山福美吊橋旁木棧道斷裂 1死4傷

嘉義縣阿里山鄉山美村福美吊橋旁景觀平台木棧板，下午斷裂，造成行走或站木棧道上5名遊客，墜落地面1死4傷，圖為福美吊橋旁景觀平台。記者魯永明／翻攝

嘉義縣阿里山 鄉山美村福美吊橋旁景觀平台木棧板，下午斷裂，造成行走或站木棧道上5名遊客，墜落地面，其中70多歲老婦頭部重創送醫不治，4名受傷住院治療。檢警將調查有無公有設施管理失當人為疏失，山美村是八八風災重建景點，福美吊橋有美麗故事。

山美社區發展協會說，福美吊橋是鄒族人祝福來阿里山山美部落遊玩時，每位都能健康美麗。此橋建設於莫拉克風災之後，是全台灣第一座懸浮橋，全長178公尺，吊橋設計以鄒族常用的幾何圖形及顏色為主要，充份展現鄒族的文化意涵。

消防局下午4點35分獲報，山美村福美吊橋旁景觀平台發生遊客摔落，景觀平台木棧板斷裂，導致5名遊客跌落下方地面，消防隊員將2名傷患送至嘉基，3名送聖馬爾定醫院，70多歲老婦頭部重創不治。

文觀局說，44名團客來自苗栗縣，前往阿里山旅遊，遊程安排山美村，因福美吊橋景觀平台木棧板斷裂，5名遊客跌落下方地面，1名傷者搶救不治，4名傷者留院觀察，未受傷遊客安排山美周邊民宿。

八八風災阿里山降高達3000毫米雨量，摧毀鄒族人20多年心血努力保育的山美達娜伊谷溪，幾乎要放棄，經行政院重建會、縣府及紅十字會等民間團體支持及災民努力，2011年重新開園，注入新觀光 元素，成為絕處逢生典範，外漂年輕人紛紛回山上，鯝魚導覽、鄒族舞蹈、吊橋風光、品味鄒族風味餐吸引遊客。