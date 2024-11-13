美前印太司令來訪 賴清德：台灣將持續提升防衛韌性

台總統賴清德今天接見「新美國安全中心」（CNAS）「下一世代國安領袖計畫」（Next Gen）訪問團時表示，台灣將持續推動國防改革，提升社會防衛韌性，並與全球民主夥伴深化合作，一起捍衛民主自由的價值與生活方式。圖／台總統府提供

台總統賴清德 今天接見「新美國安全中心」（CNAS）「下一世代國安領袖計畫」（Next Gen）訪問團時表示，面對威權主義擴張的威脅，唯有實力才能帶來和平，唯有團結才能克服挑戰；台灣將持續推動國防改革，提升社會防衛韌性，並與全球民主夥伴深化合作，一起捍衛民主自由的價值與生活方式。

「下一世代國安領袖計畫」訪問團由美軍前印太司令阿基里諾（John Aquilino）率領，賴清德致詞時表示，「新美國安全中心」是華府研究美國國家安全以及國防政策的重要智庫，「下一個世代國安領袖計畫」成員都是國安及外交領域的新生代菁英，相信透過這次來訪，不僅僅增進對台灣及印太情勢了解，也將延續台美友好情誼，他要再次代表台灣人民表達最熱烈的歡迎；也恭喜美國人民近日完成總統及國會選舉，台灣將持續與美國在各領域深化夥伴關係，進行各項合作。

賴清德指出，過去阿基里諾將軍擔任美軍印太司令期間，大力支持台美安全合作及訓練。這些年來，美國政府依據「台灣關係法 」及「六項保證」持續對臺軍售，以實際行動確保臺灣安全，這些都彰顯美國對維持台海和平穩定的重視。感謝拜登 政府支持台灣提升自我防衛力量，也期待與未來的川普政府緊密合作，共同促進印太區域和平、穩定與繁榮。

賴清德表示，面對威權主義擴張的威脅，「我們非常清楚，唯有實力才能帶來和平，唯有團結才能克服挑戰」。台灣將持續推動國防改革，提升社會防衛韌性，並且與全球民主夥伴深化合作，一起捍衛民主自由的價值與生活方式。

賴清德表示，台美共享民主自由的價值，穩健的台美關係是印太區域和平、穩定與繁榮的基石。感謝訪團成員對台灣的支持，也期盼大家持續對深化台美關係提供建言，開拓更多合作機會。

阿基里諾表示，對美國而言，維持美台夥伴關係以確保區域的和平及穩定至關重要，區域內國家才能持續繁榮發展，讓孩子們能在和平的世界中成長。類此交流是建立雙方關係的重要基石。訪團成員都是美國未來的領袖，將持續與台灣的夥伴保持聯繫，持續對話，共同努力實現和平與穩定的目標。