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賴清德接見全美台灣同鄉會 盼台美合作交流前進

記者侯俐安／台北即時報導
台總統賴清德接見「全美台灣同鄉會2024返台參訪團」。(圖／取自台總統府官網)
台總統賴清德接見「全美台灣同鄉會2024返台參訪團」。(圖／取自台總統府官網)

台總統賴清德今接見「全美台灣同鄉會2024返台參訪團」時表示，所有海外僑胞都是第一線台灣民間大使；這些年來因為鄉親的支持和打拚，台美關係持續深化，盼未來和大家一起努力，讓台美之間合作交流的腳步，繼續大步前進。

「全美台灣同鄉會2024返台參訪團」由總會長陳桂鈴率領，僑務委員會副委員長阮昭雄陪同，前往台總統府晉見總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴清德致詞時表示，今年雙十國慶大會陳桂鈴代表僑胞致詞，令人印象深刻，其中一句「民主、自由及人權，是我們永遠不退讓的堅持」，更是說出所有台灣人的心聲。他說，所有海外僑胞「都是第一線台灣民間大使」，他代表國人感謝全美台灣同鄉會，多年來對台灣的堅定支持。

賴清德說，鄉親人在海外、心在台灣，對台灣不只是有很深的感情，也有強烈的使命感，讓他非常敬佩。同鄉會不僅舉辦各種文化活動，促進台灣和美國社會交流，也熱心參與各種公益服務，回饋當地社區。另外，同鄉會也非常注重臺語的教育，並且提供獎學金，支持在美國求學的台灣學生。

賴清德表示，海外僑胞積極為台灣發聲，包括推動台灣參與世界衛生組織、聯合國，還有澄清「聯合國第2758號決議文」，這些都是「心連心、站做伙、相鬥陣」最好證明。

賴清德指出，現在國際局勢正在快速變化，台灣在印太區域扮演關鍵的角色，需要與世界各國緊密合作，一起面對全球性的挑戰，共同追求進步發展。特別是面對威權主義持續擴張，台灣希望與民主國家手牽手、心連心，一起撐起「民主保護傘」，守護民主自由的生活方式。

賴清德表示，這些年來因為鄉親的支持和打拚，台美關係持續深化，他希望未來和大家一起努力，讓台美之間合作交流的腳步，繼續大步前進。

賴清德 聯合國

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