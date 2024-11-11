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經歷「這輩子最大工程」 趙少康重返「少康戰情室」

記者林怡秀／即時報導
趙少康日前動心臟手術，已順利回到工作崗位。圖／TVBS提供
趙少康日前動心臟手術，已順利回到工作崗位。圖／TVBS提供

TVBS「少康戰情室」主持人趙少康在告假一個多月後，今重回攝影棚錄影主持，一開始就以觀眾熟悉的招牌動作與觀眾「Say hi」。許多海內外的觀眾這陣子許久不見趙少康，紛紛留言猜測請長假的原因。趙少康在臉書解釋，自己並非是因為出國旅遊，而是近年來因心臟瓣膜關閉不緊的問題，在眾多醫師的建議之下，進行了「這輩子最大的工程」。

對於這次的心臟手術，趙少康表示，為了避免為醫院與醫師帶來不便，只有很少數的人知道這次的手術計畫，其中「TVBS文茜的世界周報」主持人陳文茜，是當中知情的友人之一。

陳文茜更在趙少康入院前，親自寫了一首名為「我該帶什麼樣的花冠入院？」的詩，祝福趙少康手術一切順利。真摯飽含意境的詩詞內容，也吸引許多網友紛紛留言獻上祝福，趙少康現在重新看著這篇詩詞還是很感動，更感性的將它分享出來，轉送給同樣因病困擾的朋友。

對於這次重回節目主持，趙少康感到十分開心，並說到在住院期間也有不少海內外觀眾傳訊息給他，給予他許多問候與關懷，對此他也特別感謝各位大家對他的支持。未來也更期許自己以更健康的姿態，為觀眾帶來更多元、更具有深度討論的節目內容。

趙少康 臉書

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