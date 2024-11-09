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海馬斯戰術飛彈抵台 學者：射程300公里源頭打擊解放軍

中央社台北9日電
台灣國防部日前證實，11套海馬斯多管火箭系統（HIMARS）已抵台。圖為海馬斯多管火箭系統示意圖。中央社
台灣國防部日前證實，11套海馬斯多管火箭系統（HIMARS）已抵台。圖為海馬斯多管火箭系統示意圖。中央社

台灣國防部日前證實，11套海馬斯多管火箭系統（HIMARS）已抵台，知情人士今天證實，海馬斯軍售案的射程300公里陸軍戰術飛彈（ATACMS），也已運抵台灣。學者指出，此戰術飛彈可讓國軍具備對解放軍執行源頭打擊的反制能力。

國防部副部長柏鴻輝日前在立院表示，11套海馬斯多管火箭系統「已經到台灣了」。知情人士今天向中央社記者證實，陸軍戰術飛彈已經抵台，但確切抵台飛彈數量，因事涉機敏不便透露。而首批陸軍戰術飛彈與海馬斯多管火箭系統，均由陸軍58砲指部接裝。

陸軍司令部則指出，海馬斯多管火箭案正由台、美雙方依工作節點，執行各項交裝整備事項，進度正常，援例不予評論。

台灣原向美國採購11套海馬斯多管火箭系統，又因陸軍未購買40輛M109A6（Paladin）帕拉丁自走砲，遂再增購18套海馬斯，總數達到29套。原先首批採購64枚射程可達300公里、具導向功能的陸軍戰術飛彈（ATACMS），最後增購總數至84枚。

國防院戰略研究所所長蘇紫雲受訪指出，陸軍戰術飛彈型號為MGM-140，射程達300公里以上，使台灣具備源頭反制的能力，烏克蘭獲得美援陸軍戰術飛彈後，對俄羅斯進行縱深阻絕打擊，攻擊俄軍補給線、彈藥庫等，發揮強大效果。

美方於2020年10月宣布出售海馬斯多管火箭系統與陸軍戰術飛彈給台灣，蘇紫雲說明，當時美國於2019年與2020年，放寬對日本、韓國等國研發武器的射程限制，原因就是考量中國、北韓等國的飛彈越來越多，限制友盟國家的飛彈射程已不合時宜。

蘇紫雲表示，美國基於區域再平衡放寬友盟國的飛彈射程限制，而出售台灣射程超過300公里的陸軍戰術飛彈，亦是在此脈絡下的決策，讓台灣具有可對中國進行反制的能力。

國防部 北韓 解放軍

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