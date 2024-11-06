川普當選喊提高關稅將夾殺台灣 學者：無拒絕本錢

美國總統大選結果今日出爐，美國共和黨總統候選人川普勝選。清華大學兼任助理教授何志勇分析，川普如要取消所得稅，轉提高關稅，台灣是美國第7大貿易夥伴，屆時美國對台灣大收關稅，台灣能拒絕嗎？圖／「志聖鮮思」提供

美國總統大選結果今日出爐，美國共和黨總統候選人川普 勝選。清華大學兼任助理教授何志勇分析，川普如要取消所得稅，轉提高關稅 ，台灣是美國第7大貿易夥伴，屆時美國對台灣大收關稅，台灣能拒絕嗎？

國民黨前立委陳學聖、何志勇今在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請台灣新故鄉智庫研究員練鴻慶，討論美國大選及選後兩岸與美中台關係。

何志勇認為，關於賀錦麗敗選原因，整體而言，美國民眾7成是白人，美國民眾可能還沒準備好讓非白人血統純少數族裔女性當總統。美國民眾有超過一半不滿意現狀，尤其是經濟，而賀錦麗接替拜登 出選，自然承擔拜登政績。

針對川普執政後的經貿政策與國際形勢，何志勇指出，川普要取消所得稅，轉提高關稅，台灣是美國第7大貿易夥伴，屆時對台灣大收關稅，能拒絕嗎？川普選前要求台灣未來要將每年國防預算提升至GDP的10%，如此巨大款項，賴政府要如何因應？兩岸關係緊張，美國對台戰略模糊造成台灣無法確定美國是否會協防台灣，因此只能增加軍費，武裝自己，壓力就會在台灣這裡。過去馬政府時期，兩岸與對美關係等距，台灣有槓桿能力，就沒有這個問題。

陳學聖認為，川普會贏是因為民主黨所呈現進步、前進的本質沒有出現。拜登執政下美國經濟不景氣、國際上也沒有讓美國成為世界強權，讓民眾認為民主黨繼續執政沒有希望；相較之下，川普不可預測性比較高，對美國有利的事都可以交易，未來世界必有很大震盪，不只臺灣擔心、中共也在擔心。

陳學聖建議，川普要台灣繳保護費，台灣應該採取戰略模糊，不要繳費，看美國是否會保護。在野黨在立法院應有自己的國防發展主張，是否要依靠美國，還是應該自立自強。台灣需要大辯論，討論是否跟美國才有好出路，或是可以兩岸可以有友好對話模式。

練鴻慶說，過去美國發生大蕭條就是因為美國首先提高關稅，導致各國效仿，再提高是走回頭路。民進黨剛執政時依賴中國貿易，一度高達45%，之後開始脫鉤，到去年依賴約35%，同時經濟成長率也下降到只有1%多。代表台灣經濟成長很大程度依賴中國，對美出口完全不可能取代對陸出口。川普上台提升關稅，台灣恐被兩面夾殺，卻沒看到民進黨政府有動作。

針對川普要求台灣繳保護費一事，練鴻慶指出，台灣人好奇的不是繳費，而是保護費是否有效果。電影「絕地營救」講述阿富汗戰爭中，在地口譯員幫助美軍對抗塔利班以換得美軍保護，美軍撤退時卻沒有帶走口譯員，導致他們多數被塔利班殺害。正如台灣人可能願意繳保護費，如何保證美軍一定保護？