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釐清京華城案情 蔡壁如等3證人訊問5小時請回

中央社台北6日電
北檢偵辦京華城容積率弊案，今首度傳喚蔡壁如調查「便箋手諭」。記者胡經周／攝影
北檢偵辦京華城容積率弊案，今首度傳喚蔡壁如調查「便箋手諭」。記者胡經周／攝影

台北地檢署偵辦京華城案，為釐清前台北市長柯文哲涉圖利、容積率決策過程等疑點，今天傳喚前市長室主任蔡壁如、前民眾黨秘書長張哲揚等3名證人，訊問5個多小時後請回。

北檢偵辦京華城案，8月底起陸續發動數波搜索約談，聲押柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、前鼎越開發公司董事長朱亞虎及前台北市長辦公室主任李文宗等7人獲准。

在押期屆滿前，北檢10月底先後聲請延押柯文哲等人，並聲請具保停押吳順民。台北地方法院已裁定應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲延押2個月，吳順民以新台幣500萬元（約15.5萬美元 ）交保。

檢察官為釐清柯文哲涉圖利案情、容積率決策過程及是否有其他公務員涉施壓，今天上午指揮廉政署陸續以證人身分傳喚台中市政府市政顧問蔡壁如，及曾任京華城都審會外部都審委員的前民眾黨秘書長張哲揚等3人作證。

3名證人下午3時30分起先後移送北檢複訊，經檢察官訊問後陸續請回。張哲揚訊問結束後，被媒體問到京華城容積率的決策疑點，僅雙手合十說「沒事、謝謝」，隨即離去。

最後一個訊問超過5個小時才結束的蔡壁如，面對媒體詢問京華城案情，及有沒有話想對柯文哲說，均面帶微笑、不發一語，隨即與友人搭上計程車離去。

檢廉掌握，民進黨台北市議員洪健益日前於政論節目指蔡壁如是「京華城的隱藏版人物」，並提及蔡壁如曾接獲朱亞虎的手寫信，也曾下手諭提到京華城陳情人要見林洲民（時任台北市都發局長）；蔡壁如當時則回應，她依法辦理，若有明確證據請交給檢方。

此外，檢廉也掌握，民進黨台北市議員簡舒培在政論節目表示，張哲揚於柯市府時期官運亨通，從交工處長、交通局主任秘書、交通局長到市府秘書長，擔任外部都審委員時，在京華城都審會中讓沈慶京期許的容積率通過都審。

柯文哲 民進黨 國民黨

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